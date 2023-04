PLANIRATE IZLAZAK VEČERAS? DA LI SE TO RADI NA USKRS: Evo da li treba da izbjegnete ili da se provedete!

Ako ste željni noćnog provoda večeras, razmislite o vjerovanjima u narodnoj tradiciji.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Najveći hrišćanski praznik Vaskrs proslavlja se u krugu porodice, ali svake godine postoje dileme koje nas muče. Postoji običaj da se za ovaj praznik ne izlazi iz kuće, niti da se dočekuju gosti, dok ćete u drugim krajevima biti uvjek dobrodošli, naročito za Uskrs!

Etnolozi kažu da bi sinovi i ćerke trebalo da odlaze u roditeljsku kuću ili da sestra ode kod brata na ručak. Ipak, činjenica je da na ovaj dan mnogi imaju dilemu da li da se upuste u noćni provod. Ako se pitate da li je izlazak dobra ili loša odluka za Uskrs, onda bi trebalo da znate narodna vjerovanja koja ističu da dvije stvari treba da izbegavate.

To podrazumjeva da ne treba kasno da ustajete i kasno liježete. Ranije se vjerovalo da to donosi "zastoj u napretku", pa ako ne želite da vas to prati, onda znate šta vam je činiti. Ukoliko planirate da izađete večeras, kasno dolaženje kući nije preporuka za ovaj praznik.