OBUĆA S VAZDUŠNIM ĐONOM OBAVEZNA, PAMUK NI U LUDILU! Doktorka o treningu napolju - ovoliko minuta je MINIMUM za zdravlje

Ukoliko planirate da svoje treninge obavljate na otvorenom, važno je da znate šta stručnjaci kažu o tome.

Kada počne lijepo vrijeme čini nam se da možemo sve da uradimo što nismo radili poslednjih pet, šest mjeseci tokom zime, što sigurno nije tačno, naglašava profesorka Sanja Mazić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Moramo uvijek biti umjereni i moramo da slušamo svoje tijelo i postepeno da se uvodimo u trening. Ukoliko ste planirali da konačno vježbate napolju, poželjno je da čujete savjete ljekara.

Da li ste znali da pamučna odjeća nije dobra opcija? Kada je pravi trenutak da počnemo da vježbamo, kako i koliko je to važno za naše zdravlje, otkrila je za RTS dr Sanja Mazić. "Svi koji su zdravi, oni su mogli da vježbaju i do sada, ali za one koji nisu bili dovoljno disciplinovani, oni mogu da krenu već danas", rekla je dr Mazić i dodala:

"Posledica može biti ona najstarija, koja se zove upala mišića. Odnosno, naš organizam se brani tako što nam ne dozvoljava da pretjerujemo i šalje nam signal tako što nas sve boli ako smo pretjerali prevelikim intenzitetom treninga", rekla je dr Mazić i dodala da ljudi koji inače vole da vježbaju na otvorenom, njima promjene vremena ništa ne znače.

S druge strane, oni koji imaju neki zdravstveni problem, ipak bi morali da prate vremenske prilike i da u danima kada su velike promjene dnevne temperature ili u danima kada je izuzetno hladno, treba da vježbaju kod kuće. "Svako od nas bi morao da ima cilj 150 minuta fizičke aktivnosti umjerenog intenziteta nedeljno. Za djecu je preporučeno 60 minuta fizičke aktivnosti svakog dana, dok odrasli mogu da se provuku i sa 30 minuta najmanje pet puta nedeljno. To je doza zdravlja i nema veze sa treningom, povećanjem kondicije ili gubitkom kilograma", naglasila je dr Mazić.

Hodanje bi svi trebalo da uključe u svakodnevne aktivnosti, ali kada je trening u pitanju, važno je i kakvu odjeću nosite.

"Važno je da imamo obuću sa vazdušnim đonom kako ne bismo nabijali pršljenove, a s druge strane, veoma je važno šta imamo od odjeće u neposrednom dodiru sa kožom. Naš organizam mora da se rashlađuje. Ne preporučuje se da taj materijal bude pamučan, već savremeni materijali koji omogućavaju rashlađivanje i štite nas od spoljašnjih uticaja", objasnila je dr Sanja Mazić.