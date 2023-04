PROBUDIM SE USRED NOĆI! LEVA RUKA UTRNULA, DESNA MRTVA: Izvorinki zbog sramote prekipeli simptomi - "Ostala bih INVALID"

Ignorisala trnjenje ruku, a kad je razbila šolju sa kafom i ispustila mikrofon usred nastupa, potražila je pomoć.

Izvor: Youtube/RTS Ordinacija - Zvanični kanal

Pevačica Izvorinka Milošević je pre 13 godina imala operaciju zbog sindroma karpalnog tunela. Ovaj neurološki problem ruke dovodi do trnjenja, osećaja peckanja i bockanja, a početne simptome je i sama Izvorinka ignorisala. Kada je ispustila punu šolju kafe i mikrofon usred nastupa, odlučila je da potraži pomoć.

"To se desilo pre 13 godina. U pitanju su obe šake. Jedne noći sam se probudila iz čista mira, a leva ruka mi je potpuno utrnula. Šaku nisam osećala uopšte. Mrdala sam je gore, dole, levo, desno i nekako je 'proradila'. Kako je prolazilo vreme, ja se jedne noći probudim, a desna ruka mrtva, utrnuta, ništa ne osećam. I tako su se smenjivale, dok obe ruke nisu trnule svake noći. Shvatila sam da moram da tražim pomoć", rekla je pevačica u RTS Ordinaciji.

Savete lekare je poslušala, ali joj nijedan nije pomogao.

"Prvo sam išla kod svoje doktorke, a ona kaže 'Evo maži ovo, masiraj, radi vežbe, naš fizijatar u Domu zdravlja pokazuje vežbe. To je medijanus nerv, negde je zakočio'. Ja sam krenula na vežbe i radila sam sve što mi je rečeno. Uvijala sam šake, stavljala neke meleme, ali ne osećam ih, ne vredi. Sve je tako bilo dok jednom u kuhinji nisam pokušala da dohvatim šolju sa kafom. Ništa ne osećam, prospem punu šolju. Drugi put na koncertu, držim mikrofon i sva sreća što nisam bila sama. Mikrofon mi ispao iz ruke, nemam osećaj da ga držim. Pred svetom mi je bilo neprijatno. Znala sam da je vrag odneo šalu", rekla je Izvorinka.

Snimak je jasno pokazao da je reč o sindromu karpalnog tunela.

"Doktorka mi kaže da je to već ozbiljnije i da moram kod specijaliste. Manje je bilo bolova, neko ima nepodnošljive bolove jer taj nerv reguliše pokret ruke. Mene je utrnulost ubila. Dođem do vrhunskog specijaliste i on me pošalje na magnetnu rezonancu da snimim kičmu. Nije bio problem u vratnom delu, a potom je pogledao snimak ruku. Tačno se vidi da je taj tunel gde prolazi medijanus jako uzak, taj nerv je zaglavljen. Ne može da pošalje impuls šakama i ruke su mrtve. Verovatno bih ostala invalid do kraja. Kaže on meni da je operacija neminovna", objasnila je pevačica koja se podvrgla operaciji.

"Dovoljno si prošao u životu da znaš da operacija ima rizik. On je mene spasio, vratila sam funkciju šaka u rekordno vreme. Sada mogu sa rukama sve. Posle sam pročitala, on to meni nije rekao, da taj karpalni sindrom može posle izvesnog vremena da se vrati. Kad sam to pročitala, nije mi dobro bilo. Prošlo je 13 godina i nemam nikakve tegobe, verujem da se neće vraćati", rekla je Izvorinka Milošević.

Za RTS Ordinaciju je govorio i neurohirurg dr Milenko Stanić.

"Sindrom kapralnog tunela pripada velikoj grupi bolesti koje se nazivaju kompresivne neuropatije. One podrazumevaju pritisak na određne nerve u ljudskom telu. Uzrok nastanka može biti dvojak, da nastaje sam po sebi i da ne znamo šta je stvarni uzrok toga i da smo primetili da u određenim stanjima, zanimanjima, starosnim grupama dolazi do njega. Najčešće su to profesije koje su vezane za često pomeranje zgloba. Recimo, rad za računarom, kod vozača jer drže volan, kod ljudi koji rade na građevini. Može da se javi u određenim stanjima, poput dijabetesa, problema sa štitnom žlezdom. Mnogo češće pogađa žensku populaciju nego mušku", objasnio je dr Stanić i otkrio kako izgledaju simptomi:

"Najčešću su utrnulost, osećaj bockanja, peckanja, najviše na kažiprstu i srednjem prstu šake. Kako napreduje, simptomi se prebacuju na palac, dolazi do utrnulosti i to najčešće noću. Znaju da budu bolni. U daljoj fazi bolesti, dolazi i do atrofiranja mišića šake, a najviše se misli na regiju palca", objasnio je dr Stanić.