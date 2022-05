IZGUBILA SAM KOMPLETNU PORODICU! Izvorinka otvorila dušu - "Nemam nikoga iz prošlosti, ali neću da budem NESREĆNA"

Pevačica Izvorinka Milošević progovorila je o svom privatnom životu i otkrila koju je bitnu odluku donela u životu.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pevačica se nedavno našla na meti negativnih komentara kada se u emsiji rasplakala zbog smrti svog ljubimca, a sada je otvorila dušu i progovorila o svojoj porodici.

Nedavno se prisetila svog supruga Miše Blama, nekadašnjeg džez muzičara koji je preminuo 2014. godine uz kog je kako je rekla naučila sve, a sada je Izvorinka kakva je njena porodica i kada je bila najsrećnija i najzadovoljnija u životu.

"To je stvar ličnosti. Ja sam odlučila da budem uvek srećna. Neću da budem nesrećna. Izgubila sam kompletnu porodicu. Ostao je samo David (sin), Maksim (unuk). Imam divnu snaju. Nemam nikog iz prošlosti, ali zato budućnost. Odlučila sam da budem srećna, a to je jako važno. Ako si odlučio, bićeš srećan", rekla je Izvorinka u emisiji "Magazin IN".

"Neću da imenujem koleginicu, videla sam jednom da je presrećna, pitala sam je kako se to desilo, rekla je da je samo odlučila da bude srećna", ispričala je Tamara Milutinović.