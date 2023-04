DOŽIVJELA SAM SPONTANI DOK SAM NASTUPALA ISPRED 2000 LJUDI NA KRUZERU: Glumica otkrila POTRESNE DETALJE

Glumica Laura Benanti (43), zvijezda Brodveja, otkrila je kako je prilikom jednom svog nastupa na kruzeru doživjela spontani pobačaj dok je izvodila ispred dvije hiljade ljudi.

Izvor: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy

Laura je takođe i otkrila da to nažalost nije bio njen prvi pobačaj.

"Da je to bio naš prvi ili naš drugi gubitak, vjerovatno ne bih mogla nastaviti. No, nažalost, bol i praznina zbog gubitka djeteta nije mi strana. Put je to kojim sam koračala i ranije, zajedno sa svojim suprugom" , napisala je glumica na društvenoj mreži.

"Oboje smo slomljeni, ali ćemo zajedno proći kroz ovo" i dodaje, "ne pišem ovo kako bih privukla pažnju, već da podsjetim ljude da postoje porodice koje pate zbog ovoga. Niste sami".

Benanti je objavila i da je uz sebe imala divne ljude koji su bili puni podrške, aludirajući i na putnike i na posadu.

U komentarima ispod svoje objave, takođe je naišla na brojnu podršku.