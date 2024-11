6,5 hiljada vrijedan tender za iznajmljivanje jednog vozila. Ne otkrivaju ko će ga voziti

Izvor: MONDO

Aerodromi Crne Gore su raspisali tender za iznajmljivanje jednog vozila za potrebe podgoričkog Aerodroma, a na taj korak su se odlučili jer je preostalih ukupno 21 automobil koji posjeduju - na popravkama.

Ovo su kazali iz državne kompanije iz koje nijesu precizirali za koga se vozilo nabavlja, odnosno ko će ga koristiti.

Naveli su iz ACG da im je prosjek starosti voznog parka gotovo 14 godina, da su vozila prešla od 200.000 do 500.000 kilometara i da je svaka vožnja je rizična,posebno one vangradske najčešće, od Podgorice do Tivta.

Procijenjena vrijednost tendera je 6,5 hiljada eura, a trajao je od 20. novembra do 25. novembra. U tenderskoj dokumentaciji se ističe da se vozilo zakupljuje na šest mjeseci, što znači da će maksimalna cijena zakupa biti 1.083 eura te da je ponuđač obavezan da isporuči vozilo, u roku od pet dana zaključenja ugovora.

“ACG sprovodi postupak javne nabavke za uslugu iznajmljivanja jednog vozila za potrebe redovnog poslovanja. Imajući u vidu da su vozila gotovo svakodnevno na popravkama, što iziskuje značajno vrijeme i troškove, a posebno uzimajući u obzir činjenicu da su kod određenog broja vozila kvarovi složeni i trenutno nerješivi, donijeta je odluka da se sprovede javna nabavka. Korišćenje iznajmljenog vozila biće regulisano posebnim ugovorom i u skladu sa opštim aktima kompanije. U svim postupcima javnih nabavki tehnička specifikacija i uslovi tendera definišu se na osnovu analize tržišta uz učešće stručnih službi firme”, pojasnili su iz ACG.

Traži se vozilo “D” ili više klase, koje će biti maksimalno staro tri godine, sa dizel motorom i automatskim mjenjačem. Iz ACG-a su istakli da se vozni park Aerodroma Tivat i Podgorica trenutno sastoji od 21 automobila, od čega su najstarija tri “Volkswagen-a” iz 2005. godine, a najnovije dvije “Škode” iz 2019. godine. Osim ovih, državna firma koristi i vozila marke “alfa romeo” i “audi”.