IMUNO ŠOTOVI SU BOMBA ZA ORGANIZAM, SVE NA "EKS": Farmaceutkinja otkrila kako da JAČATE IMUNITET i ko ne sme da pije!

Imuno šotovi su bomba za organizam, kaže magistar farmacije Hristina Lazarević Milošević.

Kada nam padne imunitet, lako nas obori virus i dođe do bakterijske infekcije. Osećamo se slabo i umorno, nemamo snage ni za šta. Da li ste čuli za imuno šotove koje možete da napravite za par minuta? Reč je o prirodnim sastojcima kojima jačamo svoj organizam, a kako to da uradimo, otkrila je na K1 televiziji Hristina Lazarević Milošević, magistar farmacije.

"Danas ćemo prikazati brza rešenja kako da podignemo imunitet. Nije potrebno jačati imunitet kada dođe do infekcije, već kad smo u punoj snazi. Evo kako možete svakodnevno da ga jačate. Možete da napravite dva napitka, to su imuno šotovi. Tako se zovu jer se pakuju u male rakijske čašice i popiju se na iskap, jer su najčešći ljuti ili jakog ukusa. To je vitaminska bomba za organizam", rekla je Hristina Lazarević Milošević i otkrila recepte.

Crveni imuno šot

"Za crveni su potrebne dve do tri cvekle srednje veličine. Ne moraju da budu skuvane, mogu da budu sveže i bolje je kada su sveže jer tako ima više vitamina i minerala. Pored cvekle, možemo da dodamo jednu šolju zamrznutog voća. Ovde su u pitanju maline, ali možete da dodate kupinu i bolje je da koristite divlju. Dodaćemo sok od jednog limuna, đumbir koji je odličan za jačanje imuniteta. Dodaćemo četvrtinu ili pola kašičice cimeta, on je odličan stimulans. Dodajemo biber jer je mnogo lekovit", otkrila je Hristina i objasnila dalje korake:

"Da biste dobili ređu smesu, poželjno je da imate cedilo kod kuće i da smesu iz blendera iscedite. Tako ćete dobiti tečnost koju popijete. Sipajte u rakijske čašice i nahranite svoj imunitet", otkrila je Hristina.

Žuti imuno šot

"Koristićemo dva limuna. Oljuštite, očistite i ceo stavite u sokovnik ili blender. Možete da ga koriste sa korom, ali u tom slučaju mora da bude organski. U suprotnom nemojte, pun je pesticida. Koriste se jedan đumbir, veličine palca, kurkuma, pola kašičice bibera. Da bi bilo malo tečnije, s obzirom da ovde nema vodenkastih sastojaka, dodajemo dve čaše vode. Ovo u frižideru može da se drži do pet dana", otkrila je Hristina i upozorila jednu grupu ljudi:

"Važno je da naglasimo da ovo ne bi trebalo da piju osobe koje imaju gastritis", istakla je.