4 NEDVOSMISLENA ZNAKA DA SU VAM CREVA UGROŽENA: Od njih nam zavisi imunitet, a doktor otkriva znake za ALARM!

Doktor objašnjava kako da znate da vam zdravlje creva nije dobro!

Izvor: Shutterstock/sebra

Zdravlje creva je veoma važno– dovoljno je da kažemo da se u njima nalazi između 70 i 80 odsto imuniteta, te je iz toga jasno da stanje u crevima utiče na celokupno zdravlje.

Zbog načina života i ishrane, međutim, naša creva sve više trpe, a stručnjak objašnjavaju kako da prepoznate da zdravlje creva nije dobro.

Uvek ste umorni

"Loše zdravlje creva može da dovede do umora i nedostatka energije. Većina ljudi nije svesna koliko je bitno zdravlje creva i kako ono utiče na celo telo. Creva koja nisu zdrava mogu da doprinesu umoru na nekoliko načina. Prvo, odgovorna su za razlaganje hrane i odvajanje nutrijenata. Kada creva ne rade dobro, telo ne može da dobije sve nutrijente koji su mu potrebni", kaže dr Tomi Mičel.

On ističe i da su creva dom za milijarde bakterija koje imaju važnu ulogu u očuvanju opšteg zdravlja.

"Disbalans bakterija u crevima može da dovede do umora i drugih zdravstvenih problema. Na kraju, creva su povezana i sa mozgom preko vagusnog nerva, preko kojeg protiču informacije od creva do mozga. Kada zdravlje creva nije dobro, ova komunikacija je ometana, pa se javlja osećaj umora", dodaje on.

Problemi sa varenjem

Problemi sa varenjem su možda najočigledniji simptom lošeg zdravlja creva.

"Većini ljudi su poznati najčešći simptomi lošeg zdravlja creva, poput gorušice, problema sa varenjem i mučnine. Međutim, nadutost, konstipacije i dijareja takođe ukazuju na digestivne probleme. Ovi simptomi mogu da budu izazvani raznim faktorima, uključujući osetljivost na neku hranu, viralne infekcije, gastrointestinalne poremećaje. Ako redovno imate neki od ovih simptoma, idite kod lekara", savetuje dr Mičel.

Često ste bolesni

Kao što smo rekli, u crevima se nalazi najveći deo imuniteta. Zahvaljujući brojnim dobrim i lošim bakterijama koje se u njima nalaze, organizam ostaje zdrav.

Dr Mičel objašnjava da dobre bakterije razlažu hranu, apsorbuju nutrijente i bore se protiv patogena. Ukoliko se naruši balans dobrih bakterija, mogu da se jave digestivni problemi i da dođe do slabljenja imunog sistema.

Loše zdravlje creva takođe može da vas učini podložnijim bolestima poput prehlada i gripa.

Česte promene raspoloženja

Verovatno nikada ne biste ni pomislili da vaše raspoloženje zavisi od toga koliko su vam zdrava creva. Dok su povremene i blage promene raspoloženja sasvim normalne, treba obratiti pažnju na one ozbiljnije i upornije, koje traju danima ili nedeljama.

"Promene raspoloženja mogu da budu izazvane različitim faktorima, poput stresa ili disbalansa hormona, ali mogu da budu i znak lošeg zdravlja creva. Kada su creva zdrava, proizvode brojne neurotransmitere koji raspoloženje održavaju stabilnim. S druge strane, loše zdravlje creva ili upala u crevima znači da se proizvodi manje ovih neurotransmitera. To može da dovede do anksioznosti i depresije, kao i drugih poremećaja raspoloženja", poručuje dr Mičel.

Lekar je istakao da loše zdravlje creva može da dovede i do deficita nutrijenata, što dalje doprinosi promenama raspoloženja.