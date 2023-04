ŽENE "POLUDELE" ZA OVIM SERUMIMA ZA LICE! Odlično "peglaju" bore, a mnoge ih pogrešno koriste - važno je KADA I KOLIKO

Naš dermatolog otkriva kako pravilno da koristimo različite preparate za negu kože!

Izvor: Shutterstock

U poslednje vreme "bjuti" trendovi su nam doneli različite vrste seruma i krema koji podstiču sjaj i hidrataciju kože. Slepo se vodeći saveta sa društvenih mreža koži možemo da napravimo dodatni problem. Neki od seruma koji su postali aposlutno popularni kada je reč o nezi kože lica su retinol, vitamin c i niacinamid.

Dermatolog Jovana Majstorović, gostujući na Prvoj govorila je nešto više o tome i ukazala na najčešće greške.

Retinol

"Retinol je kralj nege kože i jedan od jako dobrih i aktivnih sastojaka koji utiče na fine linije i bore, na strukturu kože. Nakon njega imamo kožu koja lepa, negovana i zdrava. Ali retinol jeste jedna agresivna supstanca i zato je jako važno ko sme da je koristi i na koji način", započela je doktorka, a zatim objasnila da ljudi koji imaju osetljivu kožu trebalo bi da započnu negu retinolom najmanje koncetracije.

U suprotnom, ukoliko ga previše stavljamo, retinol može da stvori iritaciju kože, pa čak i ljuštenje. Takođe, nakon njega je potrebna dodatna hidratacija kože i obavezno se stavlja uveče.

Vitamin C

"Vitamin C je zapravo antioksidans, što znači da štiti našu kožu od slobodnih radikala. On je vrlo nestabilan jer morate zanti kako se on čuva i vrlo često se kombinuje sa vitamin E. On je dobar i za izbeljivanje različith flekica. Najbolje da se koristi ujutru i preko njega obavezno ide zaštitni faktor.

Izvor: UNSPLASH/ MATHILDE LANGEVIN

Niacinamid

Niacinamid je poslednjih godina postao jako popularan i za njega se obično kaže da odgovora svakom tipu kože. Međutim, važno je voditi računa u kojoj količini se stavlja na lice.

"On se koristi za lučenje sebuma i kod masne kože, smanjuje crvenilo. Pomaže i kod peglanju bora, ali manje nego retinol", objašnjava dermatolog Majstorović i dodaje da hijeluronska kiselina možda da se kombinuje u svakoj rutini.

"Ona hrani kožu i privlači vodu. Kod nje ne treba preterivati, jer može da dođe do oticanja kože, pogotovo oko očiju", otkriva dermatolog.

Kombinovanje

Ako se pitite kako najbolje da kombinujete različite preparate za negu lica, ovo su saveti dermatologa:

"Sve što je na vodenoj bazi (toneri ili esencije) ide prvo, zatim serumi i na kraju dolaze kreme. Takođe, sve što je kiselije, poput vitamina C, ide prvo. Nakon toga idu retionoidi i naravno na kraju - hidrantna krema."