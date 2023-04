PLASTIČNI HIRURG UPOZORIO DEVOJKE KOJE DONOSE OVU FOTKU: "To je ludost - jedno je na bilbordu, drugo da je vidite UŽIVO"

Plastični hirurg otkriva da sve više devojaka želi da izgleda kao žena koja je proglašena najlepšom - iako se mnogi sa tim ne slažu.

Kažu da o ukusima ne treba raspravljati, ali to ne znači da estetska hirurgija nije uzela maha. Žene su doslovno postale zavisne od zahvata i težnje ka savršenstvu, često i same nesvesne da su promenile lični opis. Koliko liče jedna na drugu nije ništa novo, a to je sada dokazalo iskustvo plastičnog hirurga doktora Redija Rahbana. Gostovao je u podkastu Sofije Franklin, ne krijući koliko je i sam iznenađen zahtevima koje dobija.