NIKO NEĆE DA BUDE SA ZANOSNOM PLAVUŠOM, GODINAMA NEMA DEČKA: Muškarci se utrkuju, a kad saznaju tajnu... DOVIĐENJA!

Adea Danijel godinama ne može da stupi u vezu zbog svoje prošlosti.

Izvor: instagram/adee.ah

Adea Danijel je popularna 22-godišnja influenserka koju na Instagramu prati 140.000 ljudi. Voli provokativne poze, a ispod njenih fotografija možete da pronađete na hiljade komplimenata od muškaraca. Ipak, Adea je rođena kao dečak, a u ranom detinjstvu je shvatila da se poistovećuje sa ženskim telom.

Imala je 16 godina kada je krenula na hormonsku terapiju, a potom je promenila pol. Uradila je brojne estetske zahvate - silikone u usnama, grudima, smanjenje nosa, brazilsko povećanje zadnjice. Za medije je govorila u muškom rodu, svesna da je većina ljudi i dalje tako doživljava.

"Već kao mali sam voleo da nosim žensku garderobu i često sam nosio maminu odeću. Najzad sam shvatio da želim da budem žena, a ne muškarac. Moj otac je u početku bio šokiran, a sada mi je on najveća podrška. Nisam želeo to da krijem ni od koga i objavio sam na društvenim mrežama. Žao mi je jedino što sam odmah izgubio 50.000 pratilaca, ali mi je drago ako sam nekome pomogao", započinje priču nekadašnji muškarac.

Adea ističe da pojedini muškarci, kada je uživo upoznaju, ni u najluđim snovima ne bi pretpostavili da je "plavuša senzualnih usana, raskošnih grudi i zavidnih oblina" pre nekoliko godina bila muško. "Imam tek 22 godine i nisam imao ozbiljniju vezu, pogotovo ne od promene pola na čemu se dugo radilo. Tek u telu žene, od početka korišćenja hormonske terapije, najzad sam zavoleo svoje telo i sebe u njemu. Shvatio sam šta znači biti srećan", kaže Adea i dodaje:

"Čitavih 16 godina sam osećao 'tu stvar između nogu' kao nešto suvišno. Tek kada sam se toga rešio, počeo sam istinski da živim. Veliki broj muškaraca je još uvek suzdržan po pitanju izlaženja sa transeksualnim osobama. Ne želim da me u startu odbije neko sa kime bih mogao da izgradim vezu i to bez prilike da me upozna. Zato samo potencijalnim partnerima sa kojima izlazim krijem da sam promenio pol", ističe Adea.

Adea navodi i da joj promena pola nije toliko teško pala kao brazilsko podizanje zadnjice.

"Tada sam doslovno mislio da umirem. Bio sam presrećan posle promene pola, koja je prošla i više nego dobro, budući da to jesu operacije koje su opasne po život i koje su komplikovanije nego operacija nekog organa. Međutim, posle podizanja zadnjice došlo je do brojnih komplikacija. Bio sam u takvoj agoniji od bolova, da sam bukvalno msilio da neću preživeti. Rane su se komplikovale i nisu prestajale da krvare", navodi Danijelova i ističe da joj je neophodan muškarac koji će je u potpunosti prihvatiti takvu kakva zapravo jeste.