IMA 19 GODINA, ŽIVI U AUTOMOBILU I IMA SVE: Svi je pitaju kako se tušira i pere sudove - "Odlazak u WC? Posebna priča"

Devetnaestogodišnja djevojka živi u automobilu, a zahvaljujući tome, stekla je veliku popularnost.

Izvor: TikTok/screenshot/esitathelabel

Dajra Rejnoso (19) odlučila je da živi u automobilu jer na taj način "može da vidi svijet". Ona je zahvaljujući ovome stekla veliku popularnost na društvenim mrežama. Na TikTok-u je veoma aktivna, a njene pratioce zanima mnogo toga: gdje ide u toalet, kako vodi računa o higijeni, gdje pere sudove i mnogo toga još. Sve je počelo kada je podelila snimak svoje svakodnevice koji je prikupio više od sedam miliona pregleda.

"Živim u svom autu kao 19-godišnjakinja. Nemojte da liječite svoje strahove na meni. Svijet je moja školjka", napisala je na svojim profilima. Za grijanje koristi veću za spavanje, a objasnila je da joj je najljepše da se budi na prelijepim lokacijama na kojima uživa da radi jogu.

Za pripremu hrane koristi šporet za kampovanje, a ima i aparat za kafu. Fizički je veoma aktivna, pa je vjerni posjetilac teretane. Ipak, teretane joj služe i da se istušira, opere zube, popije vodu i ponekad opere sudove. Jedina mana je ta što često dobija kazne za parkiranje.

"Živim u svojim kolima jer to želim. Zašto ne? Svako može da živi u svom automobilu iz bilo kog razloga. Jako sam zahvalna na teretanama koje rade 24 sata u nedelji. Imam gdje da se istuširam, vježbam i radim svoj posao. Tamo sam takođe prala i sudove, ali možete da ih operete i tako što napunite balon i njime ispirete sve što vam je potrebno", ispričala je Dajra koja na početku nije željela da kaže roditeljima gdje živi.

"Gledala sam na Jujtubu kako to rade drugi ljudi i pomislila zašto to ne bih napravila i ja. Potrudila sam se da ne mislim na negativne strane života u kolima. Jasno je da postoje rizici i ja sam svjesna toga. Najveća mana je što ne mogu da koristim toalet kad god poželim. To morate dobro da isplanirate", objasnila je Dajra.

