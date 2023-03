AKO NEMATE IDEJU ZA VENČANICU, OVE SVETSKE DAME SU PRAVA INSPIRACIJA! Od Kim, Šajkove, pa sve do naše Ane Ivanović

Pogledajte venčanice poznatih dama!

Nekako od proleća pa sve do jeseni sezona svadbi je u punom jeku. Srećni i zaljubljeni parovi koji su odlučili da u 2023. godini stanu na ludi kamen, već uveliko su otpočeli sa pripremama za koje je potrebno kako vremena i truda, tako i novca.

Kada je reč o nežnijem polu, na prvom mestu važno je da na ovaj poseban dan zasijaju u punom sjaju, a tu na red dolazi venčanica. Cene u radnjama znaju da budu dosta visoke, dok ćete za iznajmljivanje proći dosta jeftinije - u proseku negde 500 do 600 evra.

Međutim, pored kupovine i iznajmljivanja postoji još jedna varijanta - to je šivenje venčanica, a koje može finansijski dosta jeftinije da vas izađe. Prema rečima šnajdera najjeftinije šivenje haljine za ovaj svečan dan koštalo bi negde od 100 do 150 evra za jednostavan kroj. Opet ukupna cena varira i od vrste materijala, ali i modela. Što zahtevnije, to je i skuplje.

1. Šanina Šajk

Ukoliko se odlučite za šivenje venčanica, a ponestalo vam je ideja, mi vam izdvajamo neke koje su ponele svetski poznate dame, a koje vam mogu poslužiti kao inspiracija. Među prvima, izdvojila se venčanica modela i manekenke Šanine Šajk. Vrlo jednostavna i svedena skrojena je od prozirnog i čipkastog materijala sa cvetnim detaljima. Idealna je za one dame koje maštaju o elegantnom modelu. Inače, pri krajevima se blago širi, dok spuštene naramenice otkrivaju gola ramena.

2. Kim Kardašijan

Sledeća na listi je venčanica Kim Kardašijan, poznate modne dizajnerke Vere Vang. O ceni nećemo ni da pričamo, ali ideja za šivanje je daleko jeftinija. Kim je pre venčanja imala tri potencijalne venčanice, a "sirena" model je jedna od njih. Bela i jednostavna venčanica, gore se sastoji od, danas sve popularnijeg korseta, dok se dole polako sužava i brčka u cvetove od tila.

3. Ana Ivanović

I za kraj, treći model namenjen je za sve dame koje žele da tokom svečanog dana budu nešto opuštenije obučene, bez uskih krojeva. Takođe, odličan je izbor za mlade koje su uveliko u drugom stanju. Ana Ivanović na venčanju sa nemačkim fudbalerom Bastijanom Švajnštajgerom, ponela je dugačku i lepršavu haljinu sa karnerima koji lagano padaju. Takođe, gore se sastojala od korseta ukrašenim veštačkim percima, a koji se mogu naći u svakoj pozanmateriji.

