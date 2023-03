NE BACAJTE PARE DA BISTE NOSILI MARKU, OVO JE PRAVA CENA: Raskrinkao poznate brendove - OGROMNA RAZLIKA, podvaljuju vam!

Da li je odnos cene i kvaliteta isti kada su brendirani i luksuzni komadi u pitanju, otkrio je Volkan, jedan od najpoznatijih tašnera.

Spremni ste da date više od 1.000 evra za torbu luksuznog brenda, a onda dobijete čuvenu rečenicu: "Svašta, to ne vredi ni upola cene"? Polemika o odnosu cene i kvaliteta brendiranih modnih komada oduvek vlada, a tašner Volkan odlučio je da nam otkrije koliko zapravo vrede skupe torbe. Da bi to uradio, preduzeo je drastične mere: sekao ih je, sipao jake hemijske supstance i palio.

Volkan je rođen u Turskoj i već sa 11 godina je počeo da radi sa kožom jer je njegova porodica posedovala kožaru. Kako je objasnio, cepanje i paljenje torbi je jedini način na koji može da se otkrije kako je jedna torba napravljena i koji materijali su korišćeni. Došao je do rezultata koji je bio najveće iznenađenje za njega i njegove pratioce: Chanel torbica koja košta 995 funti, zapravo vredi samo 75.

"Prva stvar koju uradim kada procenjujem kožnu torbu je to da samo pokušavam da je osetim - da li je plastična ili mogu da osetim prirodni oblik kože", objašnjava Volkan. Često, kaže on, luksuzni brendovi nanose akrilni sloj da prikriju bilo kakve tragove ili nedostatke na koži. "Koža ima nedostatke jer potiče od životinje: ima ožiljaka, tragova ugriza i tako dalje. Oko 90 odsto kože zahteva neki oblik doterivanja. Dezen ili tekstura mogu da se utisnu na vrh plastične završne obrade, kako bi se dao prepoznatljiv izgled, poput Pradine brušene 'safijano' kože, ali se takođe mogu koristiti za prikrivanje nekvalitetnih materijala", objasnio je tašner i dodao:

"Dalje, pogledam zanatstvo - da li su šavovi u savršenom skladu? Koliko je kompleksan ukupan dizajn? Od čega je napravljena unutrašnja obloga? Da bih procenio kožu, sipam aceton na torbu da se rastvori završni sloj. Spaljivanje materijala pomaže mi da shvatim koja tehnika štavljenja je korišćena, neke su mnogo skuplje od drugih", otkrio je Volkan.

Njegova karijera u paljenju torbi počela je 2021. kada je posetio "Louis Vuitton" radnju sa suprugom.

"Nikada nisam bio u 'Louis Vuitton' radnji, ali kada sam video cene, postao sam radoznao kako se tašne proizvode", rekao je Volkan koji je iz hira kupio aktovku za 1.310 funti, a potom je pocepao da bi shvatio kako je izađena. Zaprepastio se kada je video da glavni deo torbe nije čak ni napravljen od kože, već od dalekog jefitinijeg materijala.

"Ljudi ne znaju šta je odlična koža, a šta ne. Ne mogu da razaznaju gledajući torbu, pa pretpostavljaju da ako je skupo, da je dobrog kvaliteta", objasnio je osvrnuvši se na torbu 'Yves Saint Laurent' koju je takođe rastavio. Ovaj model se prodaje po ceni od 1.690 dolara, a Volkan kaže da je prava njena vrednost oko 160 dolara.

"Torba se nikada ne prodaje po ceni od 2.000 funti zbog sjajne kože. To je 2.000 funti zbog statusa i prestiža koji dolazi sa logom dizajnera i brendom. Neki ljudi to razumeju i sasvim su ok sa tim i ja to potpuno poštujem, ali drugi to ne znaju i veruju da cena odražava kvalitet materijala. Nadam se da moj sadržaj može sprečiti ljude da troše svoj novac", rekao je tašner.