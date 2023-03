SPAVALA SAM S TROJICOM, ZATRUDNELA I NISAM ZNALA KO JE OTAC! Natašin PAKLENI PLAN krenuo po zlu - "Dotakla sam dno..."

Nataša Mekmanus u svojoj ispovesti otkriva šta se dogodilo kada je zatrudnela u vreme dok je intimne odnose imala sa trojicom muškaraca.

Nataša Mekmanus podelila je svoju ispovest na portalu Quora.com i šokirala javnost. Ispričala je kako je naučila lekciju, jer je u jednom trenutku imala intimne odnose sa tri različita muškarca. Bila je privlačna i poželjna, pa se upustila u, za mnoge neprihavtljivu i osuđujuću avanturu.

"Nije mi smetalo da spavam sa svom trojicom u isto vreme, ne mislim na grupni odnos. Niko od njih nije znao da imam još dvojicu sa strame, pa sam uživala. Ne znam zašto, ali palilo me je da imam nekoliko muškaraca odjednom. Imala sam samo 18 godina. Ne znam ni kako nisu razumeli šta radim. Ipak, u jednom trenutku sam zatrudnela, a nisam imala pojma ko je od njih otac", rekla je Nataša i odlučila da svakom muškarcu saopšti da je u drugom stanju.

"Pokušavala sam da ih zadržim govoreći svakom od njih posebno da je on otac deteta. Prvi je pobegao brzinom svetlosti, dok me je drugi napao što sam ga lagala da pijem tablete. Pošto u to vreme nisam radila, nisam mogla sama da odgajam dete", napisala je i istakla da je najviše nade polagala u trećeg momka koji je iz imućne porodice i koji joj je uvek govorio da bi voleo da bude otac.

"Kada sam mu rekla da sam trudna, prvo me je pitao da li je on jedini koji je spavao sa mnom u to vreme. Pravila sam se da sam ljuta što me pita i pocrvenela sam iznutra, a onda mi je rekao da nikada u životu nije tako nešto uradio sa nekom devojkom, pa je odbio da se poveže sa pričom", rekla je Nataša, shvativši da je ostala sama.

"Dotakla sam dno. Svi moji prijatelji koji su me obožavali jer sam 'strava' devojka, odjednom su nestali. Morala sam da abortiram jer nisam mogla da odgajam dete bez novca, posla i stana, a roditelji nisu hteli da mi pomognu jer su znali kakav sam život vodila. Danas se kajem zbog odluke, ali bila sam premlada. Uglavnom mi je pomoglo to što sam dotakla dno i što sam se podigla iz stvarnog životnog problema i upoznala bol. Recimo da sam za nekoliko dana sazrela za ceo život", zaključila je Nataša, koja danas radi u maloj firmi u Edinburgu i srećno je udata.