Zašto je važno redovno čistiti filter na veš mašini i kako se to radi

Čišćenjem filtera veš mašine ćete sprečiti kvarove, produžiti vek trajanja uređaja i poboljšati kvalitet pranja

Izvor: YouTube / 5 Minute Fix It

Kako bi veš-mašina mogla što duže nesmetano da funkcioniše i efikasno obavi što veći broj ciklusa pranja, važno je da se pravilno održava. Pored redovnog čišćenja veš–mašine, bitno je i redovno održavanje njenih pojedinačnih delova, pogotovu onih delikatnijih, kakav je filter.

Čišćenje filtera veš–mašine sprečava da dođe do zagušenja i oštećenja pumpe za vodu, a ispravno funkcionisanje pumpe je od ključne važnosti za izbacivanje vode iz mašine za pranje veša, kao i za rad centrifuge.

U nastavku teksta možete da pronađete smernice za čišćenje filtera veš–mašine i odgovor na pitanje kako otvoriti filter na veš–mašini.

Zašto je važno čišćenje filtera veš–mašine?

Filter je jedan od najbitnijih delova mašine za pranje veša, prvenstveno zbog toga što predstavlja zaštitni deo mašine.

Prilikom pranja veša, sve nečistoće u svom putu ka kanalizacionoj mreži prolaze kroz filter veš-mašine. Filter, takođe, sprečava da sitni predmeti ili delovi odeće dođu do pumpe i oštete je.

Za kratko vreme u filteru može da se nataloži dosta prljavštine, dlaka, sitnog novca, dugmadi sa odeće i drugih predmeta, a ponekad se dogodi da u filteru mašine za pranje veša pronađete i nestalu čarapu ili neki drugi komad odeće. Sve ovo dovodi do zagušenja filtera, a sa tim i do potencijalnog kvara same vaš-mašine.

S obzirom na to da cene veš-mašina neretko prevazilaze visinu prosečne plate, redovno čišćenje filtera na veš-mašini je od posebne važnosti.

Kako očistiti filter veš–mašine u nekoliko jednostavnih koraka i koliko često to treba raditi?

Čišćenje filtera veš–mašine može da spreči pojavu dva problema. Naime, ukoliko su se na filteru nakupile razne nečistoće, pogotovo u većoj meri, može da dođe do toga da pumpa prestane da izbacuje vodu iz veš–mašine. Iz ovoga zatim proizilazi drugi problem, vezan za centrifugu. Ukoliko pumpa ne izbaci svu vodu iz mašine za pranje veša, centrifuga neće početi da radi.

Ako ste primetili jedan od ova dva problema, to jest da pumpa ne izbacuje vodu ili da ne radi centrifuga, možete da otvorite filter na veš–mašini i proverite koliko je zaprljan, te da ga, ukoliko postoji potreba, očistite.

Uz to, prljavština koja se sakuplja u filteru mašine za pranje veša može dovesti i do pojave neprijatnih mirisa odnosno do toga da veš nakon pranja ne odiše očekivanom svežinom i pored upotrebe oplemenjivača.

Pre nego što se upustite u čišćenje filtera veš–mašine, veoma je važno da detaljno pročitate korisničko uputstvo koje ste dobili uz svoju veš-mašinu, tačnije deo uputstva koji govori o lokaciji filtera, načinu skidanja i samom čišćenju. Dakle, pored vizuelnog prikaza čišćenja po koracima, u korisničkom uputstvu možete da dobijete i odgovor na pitanje kako otvoriti filter na veš–mašini, tako da je ne oštetite.

Koliko često treba čistiti filter na mašini za pranje veša? Naravno, odgovor na ovo pitanje zavisi od učestalosti korišćenja veš-mašine, ali neko opšte pravilo je filter očistite ili barem prekontrolišete na svaka dva do tri meseca.

Čišćenje filtera veš–mašine možete da obavite u nekoliko jednostavnih koraka. Krenimo redom:

1. Pronađite i otvorite poklopac filtera na veš–mašini

Filter mašine za pranje veša se najčešće nalazi u donjem desnom uglu, na prednjoj strani mašine i zatvoren je malim poklopcem koji je najčešće kvadratnog ili kružnog oblika.

Pre nego što počnete sa čišćenjem, isključite mašinu iz struje. Potom prostrite na pod ispred mašine peškir ili upijajuću krpu, jer u toku čišćenja veš–mašine može da istekne određena količina vode.

Ukoliko vaša mašina za pranje veša ima jezičak koji možete da pritisnete ili uhvatite, uradite to kako biste otvorili poklopac filtera. Ako vaša mašina nema odgovarajući deo koji možete da pritisnete ili da uhvatite, poklopac filtera možete da otvorite uz pomoć ravnog šrafcigera ili nekog drugog sličnog alata ili predmeta.

Zatim postavite odabrani alat ili predmet između same veš–mašine i poklopca filtera i povucite u pravcu u kom se otvara poklopac (odozgo nadole ili ustranu, u zavisnosti od modela vašeg uređaja).

Kod određenih modela veš–mašina postoji crevo za ispuštanje vode ili levak za ispuštanje vode, pa ukoliko je to slučaj i sa vašom mašinom, prvo izvucite levak ili crevo i skinite čep kako bi voda istekla. Kod drugih modela će voda iscureti prilikom samog vađenja filtera.

Pored peškira ili krpe, ispod mašine možete da postavite i neku posudu kako biste lakše mogli da prospete vodu koja iscuri, ukoliko vam to prostor dozvoljava.

Ukoliko ste imali nedoumice oko toga kako otvoriti filter na veš–mašini, sada možete da sledite navedena uputstva i sami veoma lako otvorite poklopac filtera.

2. Izvadite filter veš–mašine

Nakon što ste otvorili poklopac filtera, uhvatite filter, koji može da bude postavljen malo dublje u kućištu i okrenite ga za 45 stepeni - u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu.

Obratite posebnu pažnju prilikom odvrtanja filtera, kako se ne bi oštetili navoji i pažljivo izvucite filter. Prilikom vađenja filtera iscureće voda i ostale nečistoće, a moći ćete da vidite i šta se sve u međuvremenu nakupilo u filteru.

Ne morate da brinete ukoliko zateknete razne sitne predmete, mnoštvo dlaka i tkanine sa odeće, jer funkcija filtera upravo i jeste u tome da spreči da sve navedeno dospe do pumpe i ošteti je.

Nakon što ste pažljivo izvadili filter, sledi čišćenje filtera veš–mašine.

3. Očistite filter veš–mašine

Filter mašine za pranje veša operite pod mlazom vode, a da biste bili sigurni da ništa neće ostati na filteru ostatke nečistoća uklonite starom četkicom za zube.

Važno je da očistite i kućište filtera, a kako je ono pogodno mesto za stvaranje kamenca prilikom čišćenja možete da upotrebite malo sode bikarbone.

Ovim jednostavnim postupkom ste završili čišćenje filtera veš–mašine.

4. Vratite filter na mesto

Nakon što je čišćenje filtera veš–mašine i njegovog kućišta završeno, potrebno je da vratite filter na mesto.

Sada radite po obrnutom redosledu, nakon što ubacite filter u kućište zavrnite ga okretanjem udesno, tj. u smeru okretanja kazaljke na satu.

Ovde bi takođe trebalo obratiti pažnju na to kako zavrćete filter, jer se ne preporučuje jako stezanje kako ne bi došlo do oštećenja navoja. Ukoliko se prejakim stezanjem ošteti guma u kućištu filtera, može da dođe do curenja vode i do toga da je potrebna ozbiljnija popravka.

Čišćenje filtera veš–mašine više ne mora da bude komplikovan posao u kom ne znate odakle da počnete. Od toga kako otvoriti filter na veš–mašini, preko čišćenja samog filtera, pa sve do vraćanja filtera na mesto, naš tekst vas vodi kroz proces čišćenja korak po korak. Sada i vi možete sami, lako i jednostavno, da održavate vašu mašinu za pranje veša čistom i doprinesete tome da vam kvalitetno služi još dugi niz godina.

Svaki korak možete videti u galeriji ispod:

