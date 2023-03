KAD BIRATE VOĆE OBRATITE PAŽNJU NA IZGLED! Kod banana mnogi griješe, za većinu je jedna idealna, ali ne za DIJABETIČARE

Koje voće je bolje po zdravlje - nezrelo ili prezrelo?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Banane su izrazito zdrave i snadbijevaju nas brojnim sastojcima koji pozitivno utiču na naše zdravlje. Ali pored pukok konzumiranja banana, takođe je važan i njihov stadijum zrelosti.

Čekanje dok banana ne sazri može da poveća prednost ovog voća za jačanje imuniteta. Nutricionista doktor Duan Melor i doktorka Debra Vilijam ukazali su u kom trenutku treba da konzumiramo banane - kome mogu da smetaju, a kome da pomognu. Kako je istakla nisu samo ukus i tekstura ti koji se mijenjaju kako banane sazrijevaju, već one vremenom postaju i više zašećerene.

"Kao i sa svim drugim voćem, banane razlažu skrob na jednostavne šećere, kao što su saharoza, glukoza i fruktoza, dok sazrijevaju. Oni se lakše apsorbuju u krvotok, što može da izazove skok nivoa šećera u krvi", kaže nutricionistkinja Debra Vilijams.

I upravo to čini banane savršenom užinom za one koji traže brzi izvor energije, poput sportista ili onih koji se bave fizičkom aktivnošću", sugeriše dr Melor. Iako povećanje šećera ne uzrokuje promjenu kalorijskog sadržaja voća, ipak može da predstavlja problem za one sa dijabetesom. S druge strane, za dijabetičare najbolje je da jedu banane koju su nezrele.

Kada je reč o sadžaju minerala, zelene banane sadrže sličnu količinu kalijuma kao i žute banane, ali nezrele banane sadrže više vlakana i otpornog skroba - ugljenih hidrata koji hrani dobre bakterije u crijevima.

"Sa nezrelom zelenom bananom dobićete različite polu-svarljive ugljene hidrate koji mogu da budu dobri za zdravlje crijeva", rekao je dr Dr Melor i dodao da je da je za zdravlje od velike važnosti konzumirati raznovrsno voće i povrće. Za kraj preporučuje izbjegavanje previše slatkog i veoma zrelog tropskog voća zbog visokog sadržaja šećera.