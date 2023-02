AKO POJEDETE OVO VOĆE SPAVAĆETE KAO "BEBE"! Em lakše tonete u san, em je zdravo - a evo šta još "tera" NESANICU

Samo jedno voće je idealno za kvalitetan san!

Izvor: Shutterstock/l i g h t p o e t

Kvalitetan i redovan san je pored zdrave ishrane i redovne fizičke aktivnosti, ključ za prevenciju mnogih bolesti. Međutim, svakodnevni stres, posao i ostale obaveze mogu i te kako da ugroze san.

Srećom, taj problem može da se ublaži nekim jednostavnim promenama. Pa tako, na primer, stručnjaci savetuju konzumiranje voća pred spavanje kako bi se povećao kvalitet sna. Ali ne i svakog voća!

Preciznije, višnje i kivi pokazali su se korisnima u poboljšanju učinkovitosti sna. "Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition" među prvima je istakao dobrobit kivija za san. Prema istraživanju koje je objavio taj časopis, kivi sadrži antioksidanse i serotonin, koji povoljno deluju na lečenje poremećaja spavanja.

Naučnici su do tog zaključka došli nakon što su sproveli istraživanje na uzorku od 24 ispitanika u razdoblju od 20 do 55 godina. Svi oni su konzumirali kivi sat vremena pre nego što bi odlazili na spavanje i to svaku noć četiri sedmica za redom. Nakon toga oni su bili više pospani pred odlazak u krevet i bilo im je potrebno manje vremena da se uspavaju.

Takođe, klinički psiholog Majkl Breus matra da kivi nije jedina hrana koja potiče san:

“Tu su i tamno lisnato povrće, banane, orašasti plodovi, semenke, citrusi, paradajz i cele žitarice. Hrana s visokim sadržajem kalcijuma pomaže u povećanju nivoa melatonina", tvrdi on. A još jedno voće je odličan saveznik kvalitenom snu - kisele višnje. U jednoj manjoj studiji, koju je Sproveo Univerzitet u Luizijani, kiseli sok od višnje produžio je vreme spavanja starijih osoba koje pate od nesanice za 84 minuta.