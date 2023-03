MUŠKARCI I ŽENE TO RADE ZA LEPOTU, A NE ZNAJU DA STAVLJAJU GLAVU U TORBU: Lekar otkrio kako lako dolazi do TEŠKE BOLESTI

Saznajte kako čupanje dlačica iz nosa može da bude opasno po život.

Dlake koje vire iz nosa češće primećujemo kod muškaraca, ali ni žene nisu pošteđene ove neprivlačne pojave. Mnogi ih se rešavaju tako što ih čupaju pincetom, ali lekari upozoravaju da je to veoma opasna greška. Otorinolaringolog Vladimir Zajcev upozorio je da iznenadno uklanjanje dlaka može dovesti do tromboze sinusa, stanja koje ima veoma loše prognoze i čak može da se završi fatalno.

Kada naglo iščupate dlake, može da dođe do upale ili čak krvarenja, što dalje dovodi do stvaranja gnoja. Kao rezultat, koren dlake u unutrašnjosti nosa se upali, a ako se ovaj gnoj ne čisti, može da uđe u sudove mozga. Posledice su fatalne, veoma često dolazi do smrti osobe, objasnio je doktor.

Zajcev je nazvao sinusnu trombozu izuzetno ozbiljnim stanjem koje se leči na intenzivnoj nezi i uz upotrebu jačih antibiotika. Loša vest je i što se bolest veoma brzo razvija.

"Ponekad za 2-3 dana dođe do krajnje, terminalne faze, a da pacijent simptomima nije pridavao nikakav značaj. Osobe koje su imale ovu bolest, po pravilu zapamte za ceo život da ne treba da čupaju dlake iz nosa", napomenuo je dotor.

Poražavajuće je što značajan broj ljudi umire od ove bolesti, stopa mortaliteta dostiže više od 50 odsto. Šta možete da uradite da izbegnete ovako opasnu bolest, a opet uklonite ružne dlačice iz nosa? Preporuka lekara jeste da ih vrlo pažljivo isečete tupljim makazama, kako ne biste povredili unutrašnjost nosnih šupljina.

Osim što je čupanje dlačica veoma opasno, stručnjaci upozoravaju i da nikako ne bi trebalo često koristiti kapi za nos. Ako se preterano upotrebljavaju, mogu da izazovu atrofične promene u sluzokoži sinusa i stvaranje "pokorice".