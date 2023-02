URNISALI JE ZBOG "PLASTIKE" U LICU, SAD PONOVO ŠOKIRALA! Madona šutnula 40 godina mlađeg dečka - "Ima manje KRIZE"

Kraljica popa, Madona raskinula je sa 40 godina mlađim dečkom, Endruom Darnelom.

Izvor: Madonna/Instagram

Pevačica Madona Luiza Čikone (64) poslednjih meseci napravila je pometnju na društvenim mrežama gde svakodnevno objavljuje snimke iz privatnog života, na kojima je u prvom planu njeno, sada već deformisano, lice. Vrhunac je bio na dodeli Gremi nagrada, kada se pojavila na bini i zaradila pregršt negativnih komentara na Tviteru.

Pratioci su pisali "da izgleda odlično za vampira", ona im je poručila da se "svi boje njene moći i izdržljivosti, inteligencije i želje za životom", a oni njoj da "to nema veze sa ljubomorom, već željom da prestane da trpa plastiku u sebe". Madona je sad ponovo postala tema "broj 1", ali ovaj put drugačim povodom.

Pop zvezda više nije u vezi sa modelom Endruom Darnelom (23), prenose strani mediji, što je, dodatno doprinelo krizi samopouzdanja kraljice popa. Neimenovani izvor rekao im je, kako je par odlučio da prekine, te kako je Darnel već našao devojku svojih godina - "Bio je to samo vrlo ležeran odnos s Darnelom, tako da nije slomljena. Samo se razlaz dogodio u krivo vreme. Ona ima manje krize samopouzdanja i ovo ne pomaže. Dobro se zabavljala s Endruom, ali to nikada nije bila ljubav ili nešto slično", ispričao je izvor za "Page Six".

Mlađani lepotan i Madona nisu bili dugo zajedno. Romansu su započeli prošle godine, nakon što je pevačica raskinula s Ahlamalikom Viliamsom (28), plesačem s kojim je bila tri godine.

Ova vest dolazi samo nekoliko nedelja nakon što je Madona besno reagovala na komentare o njenom natečenom izgledu na dodeli nagrade Gremi. Tvrdila je da su fotografije, koje su izazvale nagađanja o tome je li imala previše plastičnih operacija, zapravo rezultat kamere s teleobjektivom koja joj je iskrivila lice, te je rekla da su pitanja o njenom izgledu pokrenula "dobnu diskriminaciju" i "mizoginiju".

