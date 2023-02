GOJAZNI LJUDI NE MOGU DA SE ZAPOSLE?! Razlozi su suludi, a šta ako imate MANJU platu od kolege koji ima ISTO radno mesto

Da li su gojazni ljudi diskriminisani kada je reč o zapošljavanju?

Gojaznost je podmukli faktor diskriminacije pri zapošljavanju jer se osobe sa viškom kilograma smatraju lenjim, preterano emotivnim i lošeg zdravlja. Ovo je pokazalo istraživanje koje je sprovedeno u zapadnim zemljama, kao i da se visina zarade razlikuje na osnovu kilaže. Da li su i koliko ovakvi slučajevi prisutni u Srbiji, šta sve ne sme da bude prepreka za radno mesto i šta raditi ako imate manju platu od osobe koja ima istu poziciju kao i vi? Ove odgovore dala je Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca u emisiji "150 minuta" na Prvoj.

"Diskriminacija po osnovu bilo kog ličnog svojstva je zabranjena u Srbiji u skladu sa međunarodnim standardima, zabranjuje naš Ustav, Zakon o radu, posebno o diskriminaciji, poslodavci se toga drže. Što se tiče zapošljavanja, prilikom razgovora za posao, pitanja ne smeju da se dovode u ovaj kontekst. Poslodavci se drže toga da zaposle najstručniju osobu, za koju procene da će se najbolje uklopiti u postojeći tim zaposlenih. Uvek je dobro da poslodavci imaju raznolikost u timu, jer to je ono što pokreće. Svako od zaposlenih ima svoju interesantnu ideju i energiju koju donosi", rekla je Svetlana i dodala da se još uvek nije suočila sa slučajem o diskriminaciji gojaznih ljudi.

"Mi se nismo suočili, zastupamo interese poslodavaca, promovisali smo ove propise i učestvovali u samoj izradi zakona. Radimo edukacije sa poslodavcima i objašnjavamo na koji način treba da usmere poslovanje sa postojećim propisima. Verovatno da naši socijalni partneri imaju pritužbe od strane zaposlenih jer je istraživanje rađeno na svetskom nivou. Živimo sa stereotipima, ali društvo sve više ide ka tome da smo otvoreni i svima postaje jasno da takve stvari nisu dozvoljene i nisu dobre. Treba dati šansu različitosti jer ona može da utiče na postizanje poslovnog cilja", objasnila je Budimčević.

Tužba na osnovu diskriminacije zbog kilaže

"Svaka osoba koja smatra da mu je ugroženo pravo, može u skladu sa zakonom da potraži ostvarivanje svojih interesa na sudu. U nekim slučajevima za određena zanimanja morate da radite preventivne lekarske preglede, nije samo u pitanju gojaznost, nego i zdravstveni rizik koji je prepreka za obavljanje određenog posla. To procenjuju lekari i nije dobro da ne procenite to. To ne može da bude diskriminacija", rekla je Svetlana, a na pitanje o razlikama u zaradi na osnovu ovog problema, Budmčević je poručila:

"Po Zakonu o radu je zabranjeno da na istim poslovima postoji razlika u zaradama zaposlenih. Mene zapanjuje da se u nekim zemljama, poput Francuske, pojavljuju takvi slučajevi. Pretpostavljam da to postoji kod nas, mada ne mora da znači da je razlog gojaznost. Mislim da poslodavac bira najkvalitetnije, on mora da pogleda koliko znanja potencijalni zaposleni poseduje i koliko voli to što radi. Poslodavci imaju obavezu da naprave određena prilagođavanja gojaznim osobama. Svi ćemo jednog dana postati stari, pa će nam, primera radi, trebati određene stepenice", objasnila je Svetlana Budimčević.