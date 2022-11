AU! POGLEDAJTE KAKO SAD IZGLEDA OVA DJEVOJKA: Izvlačili je iz tobogana u kom se ZAGLAVILA, pa napravila VELIKU PROMJENU

Djevojka, koja se zbog svoje težine zaglavila u toboganu, odlučila je napravi promjenu i danas je niko ne prepoznaje!

Sara Loket (25) je mlada mama koja je do skoro imala 115 kilograma. Kada je sa sinom otišla u park, Sara se zaglavila u toboganu i kako kaže, to je bio prelomni trenutak da promijeni svoj život. Suprug je pokušavao da je izvuče, a ostali roditelji su mu se pridružili da pomognu. Sara kaže da je to bio poražavajući incident koji će joj ostati u sjećanju zauvijek.