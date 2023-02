SVI ZNATE ZA VITAMINE A, B I C, ALI DA LI STE ČULI ZA F? Nutricionista otkriva koliko je on važan - a evo GDE GA IMA

Da li znate za šta je koristan vitamin F?

Izvor: Instagram / apoteek.ku

Vitamini su neophodni za mnoge procese u organizmu, a osim poznatih, poput A, B, C, malo ko zna i za vitamin F. O tome čemu on služi i kako on utiče na kožu, rast i vid, objasnila je nutricionistkinja Milka Raičević na K1 TV.

"Vitamin F je važan jer se ne prepoznaje sve dok čovek ne oboli. Prvo što primetimo jeste da brže starimo, da nam se koža menja, kosa, nokti, ali niko ne zna koliko je ozbiljan nedostatak vitamina F", započela je nutricionistkinja i objasnila da se on najviše nalazi u masnim namirnicama biljnog i životinjskog porekla.

"Najveći problem je što kada ste najviše bolesni, odmah pomislite na C vitamin, a ne na F. Vi kada unosite masnu hranu, stvarate i rezerve", dodala je Raičević i objasnila gde se sve može naći ovaj vitamin.

"Može se naći u orasima koji čuva mozak, ali ne preterujte. Bilo bi dobro da ne unosite više od tri komada. Indijski i brazilski orah su zdravi i neophodni. Kada je brazilski orah u pitanju jedan je dovoljan, a indijski od tri do pet u toku dana. Što se tiče badema, do pet do osam komada je sasvim dovoljno", savetovala je nutricionistkinja.

Takođe, lešnici, susam i avokado su odlični izvori vitamina F. Nutricionistkinja je savetovala da jedna kašika lenenog ili maslinovog ulja obara holesterol, pokreće masne naslage u organizmu i smanjuje pritisak. Bundeva je takođe izuzetno zdrava za našu kožu, savetovala je Raičević za kraj.