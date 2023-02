ŽVAKA OSTAJE U TELU 7 GODINA - MIT ILI ISTINA? Evo se dešava ako je slučajno progutate - nikako ne radite JEDNO

Da li znate šta se dešava u organizmu ako slučajno progutate žvaku?

Izvor: Profimedia

Neki to rade iz navike, a nekima se to slučajno desi - ali da li ste se ikada zapitali šta se dešava u organizmu kada progutate žvaku? Svi se sećamo kada smo bili mali, da su nam govorili da nikako ne gutamo žvake.

Najpoznatiji mit koji se "vrteo" oko toga jeste da žvakaća guma može ostati u telu sedam godina, ili da će se jednostavno zalepiti za creva. Ali evo šta se zapravo dešava i da li je to štetno!

Kiselina u želucu je zadužena za razgradnju hrane. Međutim, kiselina ne rastvara žvakaću gumu, što znači da ona samo prolazi kroz njega u svom prirodnom stanju i putuje sve do digestvnog trakta. Onda odlazi do tankog creva, dugačkog oko sedam metara i nastavlja put do debelog (metar i po) u kojem se zapravo hrana pretvara u "stolicu", a u kojoj će i sama žvaka završiti.

Što znači, da nema razloga za brigu, svakako ćete je u nekom trenutku izbaciti iz organizma. Problemi mogu da nastanu ako progutate veliku količinu žvakaće gume odjednom, jer može da dovede do blokade u crevima. Svakako i ako vam se desi da slučajno progutate žvaku, nemojte da paničite, ali se trudite da vam to ne pređe u naviku...