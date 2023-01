ŠTA JE BOLJE - AUTOFAGIJA ILI DA JEDETE SVE ALI MANJE KOLIČINE? Stručnjaci otkrili uz koji režim se BRŽE I VIŠE MRŠAVI

"Kako da najbrže smršam?", pitanje je koje gojazni muškarci i žene najčešće guglaju. Koji režim je najdelotvorniji, da li je to autofagija ili starinski sistem "probušene kašike", otkrili su stručnjaci.

Gotovo svakodnevno se javi neka nova, revolucionarna dijeta koja "garantuje" gubitak kilograma ekspresnom brzinom. I dok polovina gojaznih (a koji žele da oslabe) pristaje da joj da šansu, druga polovina ipak se drži starog proverenog recepta koji su mnoge generacije pre nas primenjivale - jednostavno "probuše kašiku". Šta to znači? Jedu sve kao i ranije, ali u mnogo manjoj količini.

Ali ko je od njih u pravu? U poslednje vreme je izuzetno popularna autofagija, režim koji primenjuje i Novak Đoković (u nešto restriktivnijoj varijanti), a koja se bazira na pravilu 8:16, odnosno tokom 8 sati može da se jede bez restrikcija, a 16 se apsolutno ništa sem vode (eventualno nezaslađenog čaja) ne unosi u organizam.

Dilema koju imaju mnogi koji pokušavaju da smršaju jeste da li je efikasnije biti na autofagiji i trpeti 16 sati bez hrane ili jesti bez ograničenja u vrsti namirnica, ali u mnogo manjim količinama?

Nova studija objavljena u "Journal of the American Heart Association" sugeriše da najbolji način da izgubite težinu nije nikako da gladujete, već da jedete manje hrane. U toku ove studije naučnici su otkrili kakva je veza između promena u težini i vremena od prvog do poslednjeg obroka.

Skoro 550 ljudi učestvovalo je u gorenavedenoj studiji. Ispitanici su bili starosti 18 ili više godina, a sa prosečnim indeksom telesne mase 30,8 BMI, što znači da su bili u kategoriji gojaznih.

Prema rezultatima studije, ispostavilo se da vreme uzimanja hrane nije značajnije uticalo na smanjenje telesne težine, dok je "pomak" bio daleko veći i ispitanici su mnogo više smršali kada su smanjili porcije. Odnosno jeli istu hranu kao i pre, ali u mnogo manjim količinama - otprilike su unosili oko 500 kalorija manje.