DA LI MOŽEMO DA ODABEREMO DAN KADA ĆEMO UMRETI? Sestra o FENOMENU koji sve zbunjuje – ljudi NA SAMRTI OVO ČEKAJU

Da li možemo da odaberemo dan kada ćemo umreti i kako snagom uma odlažemo ili prizivamo smrt?

Izvor: Shutterstock/TikTok/screenshot/hospicenursejulie

"Postoji jedan fenomen koji se dešava kada neko umire, a koji profesionalci kao što sam ja ne mogu da objasne", kaže Džuli, medicinska sestra koja radi na odeljenju palijativne nege i svojim snimcima na TikToku pomaže mnogima da bolje prihvate smrt svojih bližnjih i sa dosta nežnosti im otkriva šta se dešava u njihovim poslednjim trenucima.

"O ovome se ne priča puno, ali ja mislim da je prilično kul. Mnoge osobe na samrti imaju taj ukočen pogled u daljinu, koji zovemo 'samrtni ili nebeski pogled'. To je kada fiksiraju oči u određenu tačku i ne pomeraju pogled, kao da vide nešto što mi drugi ne vidimo. Obično imaju osmeh na licu i čak pružaju ruke kao da žele da dohvate to 'nešto'. Često me pitaju o ovom fenomenu i ne umem da ga objasnim, ali veoma je čest", kaže sestra Džuli.

Postoji još jedna medicinski neobjašnjiva pojava, fenomen, kako ga ona zove, a koji je takođe veoma čest među osobama na samrti.

"Videla sam ovaj fenomen bezbroj puta, ne mogu da ga objasnim, ali mi se sviđa. Ljudi biraju kada će da umru. Čekaju da svi dođu u bolničku sobu ili da stignu izdaleka ako ne žive u istom gradu. Videla sam i obrnutu situaciju. To su osobe koje žele da umru same i koje čekaju da svi odu kako bi se upokojili. Tek kad odu kući, oni umru", kaže sestra Džuli.

Otkrila je i jedan fenomen kom je često prisustvovala, a kom mnogi pričaju. Da li možemo sami da odaberemo kada ćemo umreti. Džuli, poučena ličnim iskustvom, veruje da možemo.

"Viđala sa to iznova i iznova. Ljudi zapravo odaberu dan i datum kada će umreti. Zašto se ovo dešava, kako i da li se stalno događa? Ne, ali se dešava dovoljno često da možemo da pričamo o tom fenomenu. Zašto? Jednostavno ne znamo", zaključila je sestra.

Pogledajte video u kom objašnjava ovaj fenomen.