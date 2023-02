HOĆU SAVET ISKLJUČIVO OD MUŠKARACA, DA LI JE TO NORMALNO? Ja 27, on 32, a TRI GODINE ne dobijam ovo - žene kažu da VARA!

Srbi se upustili u rešavanje ljubavnog problema - šta znači ako tri godine neko ne dobije ono što želi od partnera?

Dok jedni žele da ljubav vide na osnovu dela, drugima reči znače više. Koji ste vi tip i koliko vam je bitno da čujete "Volim te" od svog partnera? Nije tajna da pojedini parovi preteruju u iskazivanju ljubavi, zbog čega značenje ove dve reči može lako da se poljulja. Ipak, da li neko ko je u dugoj i stabilnoj vezi treba da se zapita ako nikada nije čuo od partnera da je voljen?

Na ovaj problem požalila se jedna devojka na Reditu. Ona je javno opisala odnos sa svojim partnerom, a potom su usledila brojna mišljenja. Njenu ispovest prenosimo u celosti: "Pozdrav svima. Imam jedno pitanje za muškarce, s obzirom na to da nemam brata, a i neko kvalitetno muško društvo da popričam i da me posavetuje. U vezi sam skoro 3 godine (ja 27/on 32). Veza je ozbiljna, skoro da i živimo zajedno, upoznali smo već roditelje jedno drugog i sve što ide uz to. Nismo neki emotivci Bog zna koliko, ali i nakon 3 godine, ja još uvek nisam čula čuveno 'Volim te'", napisala je devojka i dodala:

"Ne želim sad da zvučim klasično ženski i paćenički, razumem da svi imamo drugačiji tzv. 'love language', ali nekako mi se ovo čini malo previše. Naravno, kad smo sami, sve je lepo, lepo se ponaša prema meni, već priča o tom nekom zajedničkom životu, ali naravno da svako želi da čuje to, bilo muško ili žensko. U društvu je pomalo suzdržan, iako ni ja ne volim parove koji ne skidaju ruke jedno s drugog pred drugima. Nekada se prosto zbunim u svemu tome, pa eto, ako imate neki koristan savet, dobro bi došao", glasila je njena objava.

Usledili su brojni komentari muškarca i evo šta su pisali:

"Semantika, reci ti prva. Nije bitno ko je rekao prvi. Nema razloga da vam ta sitnica kvari dobru vezu", "Verovatno ćeš da na*ebeš sa komentarima: 'Taj te ženo već odavno vara, samo smišlja da te strpa u kuću da mu pereš gaće, sudove, dok on ide po kafanama. Idi sestro od njega dok možeš'", glasili su komentari, na šta je devojka uzvratila:

"Zato sam odmah napisala da želim savet od muške populacije".

Nizali su se komentari:

"Razumem da sam ja budala, al' majku mu, kako vam nikad ne padne na pamet da pitate tog nekog sa kim ste godinama zajedno o vašoj vezi, nego prvo - 'ajde da vidim šta misli o tome grupa random idiota s Interneta", "Imaš ljude koji kažu da vole, a ke*aju, tako da može biti da čovek voli, a ne kaže to. Ako te on poštuje i zna da se ponaša, ne opterećuj se sa tim, proceni po delima da li te voli. Ako je fer čovek, ne pravi frku gde je nema", "Ne voli te, čuva te za kuću, planira da švrlja čim napravi prvo dete", glasili su komentari. Šta vi mislite?