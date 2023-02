EVO GDE LJUDI NAJVIŠE GREŠE SA PSIMA! Obrad iz uzgajivačnice objasnio kako da sprečimo napade - UVEK URADITE JEDNO

Obrad Đokić iz uzgajivačnice objasnio je zbog čega psi, iako su kućni ljubimci i odrasli sa ljudima, i dalje kidišu i napadaju...

Izvor: YouTube/Printscreen/MOJ PAS

Pas kao čovekov najbolji prijatelj, može za tren da nas iznenadi i postane trenutni neprijatelj. Više puta su se dešavali napadi pasa na ljude ali zašto je to tako? Zašto pas koji je odrastao u kući, sa ljudima sa ljudima, kidiše na druge ljude?

Obrad Đokić, vlasnik jedne odgajivačnice u Srbiji, pokušao da da odgovor na to pitanje. On je gostujući na RTS-u na samom početku objasnio kako postoji više uslova kada vlasnički psi napadaju ljude, a sve zbog urođenih nagona koji su se i nakon domistikacije sa ljudima, zadržali.

"On ima svoje određene nagone, nagon čoporativnosti, branjenje teritorije i branjene vlasnika. Ono gde najviše grešimo jeste kada kažemo da je pas kućni ljubimac. On nije to, već potencijalno opasna životinja“, rekao je Obrad Đokić iz uzgajivačnice za RTS i dodao da su i mali psi poput maltezera ili čivave pet puta agresivniji nego veliki, ali da je njihov ujed bezopasniji. Kako je istakao, oni uglavnom znaju da reže, i retko kad da ujedu. Problem su ipak oni veći.

Kako je Obrad istakao pastirski psi koji su veliki i imaju jake nagone i nisu toliko postali prijemčljivi tokom svoje evolucije. Pas je čoporativna životinja i još uvek ima iste nagone kako prema svojoj vrsti, tako i prema ljudima, a pogotovo dominatni pas koji želi da vlada. Kao najbolji savet Obrad je istakao sledeće:

"Uvek treba vlasnika pitati. Najveća greška je kada ljudi i pogotovo deca trče prema psu, a ne znaju kakkv je. A kad se vi dogovorite sa vlasnikom, kada on garantuje, vi možete da priđete sa određenom dozom poveranja, jer nikad ne znate kako će pas zapravo da reaguje", rekao je on.

Najveći problem gde se dešavaju napadi jesu urbane sredine, gust saobraćaj sa dosta ljudi. Obrad je podsetio da po zakonu pas ne bi smeo da se izvodi bez povodca, a posebne rase i bez korpe.