Dokumentarac "Gunterovi milioni" je istinita priča zasnovana na najbogatijem kućnom ljubimcu na svijetu, njemačkom ovčaru poznatom kao "Gunter VI".

Izvor: Youtube/ Netflix/screenshot

Najbogatiji pas na svijetu živi u nekadašnjem domu pop senzacije Madone, i živi kao prave slavne ličnosti. Dokumentarac o Gunteru, njemačkom ovčaru, detaljno je opisao način života slavnog psa. Takav način života doveo je do toga da je pas postao kao osoba visokog profila koja se nalazi u vili koja je nekada pripadala Madoni, a imanje od 29 miliona dolara je jedno od mnogih bogatstava psa.

Priča o psu bi trebalo da bude detaljno opisana u predstojećem dokumentarcu Gunterovi milioni. Govoreći o Gunteru, reditelj Aurelien Leturgie je rekao: "Priča zvuči ludo. Dakle, naravno da smo bili zaintrigirani od samog početka. I tokom godina, mnogi mediji su izveštavali o pričama o Gunteru, ali ovog puta smo uspjeli da dobijemo pristup bez presedana. Niko nije dobio pristup koji mi imamo da ispričamo priču u potpunosti i da kopamo dublje."

Kopajući dublje, otkriveno je da je Gunter naslijedio bogatstvo od (80 miliona dolara) grofice Karlote Libenštajn. Ali u dokumentarcu se navodi da Libenštajn nikada nije postojala, a da je razmaženo štene živjelo u Italiji. Mauricio Mian, prijatelj sina grofice Libenštajn, koji je izvršio samoubistvo, dobio je zadatak da se brine o psiću i od tada je izgradio carstvo oko ljubimca, izvjestio je FoksBiznis.

Gunter Corporation koja upravlja psećom imovinom i bogatstvom i kroz ulaganja u nekretnine povećala je bogatstvo sa samo 80 miliona dolara 1992. na prijavljenih 500 miliona dolara. Leturgie je o Mauriciju rekao: "Kasnije smo saznali da je Mauricio veoma vezan za priču o grofici i sinu grofice. Reći ću da su to likovi koji za njega predstavljaju nešto veoma duboko. Morali smo da kopamo dublje da to razumijemo." Izvršna producentkinja Emili Dumai rekla je o Mianu: "On živi između stvarnosti i fantazije. I za njega priča o grofici i sinu bio veliki hit. To je nešto što ga prati tako dugo. Postalo je dio njegovog identiteta." Leturgie je dodao: "Svaka dobra priča ima tajne. Ali mislim da smo učinili sve što smo mogli da otkrijemo sve što smo naučili."

Gunter Izvor: Youtube/ Netflix/Screenshot