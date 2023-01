HAJKA NA MRŠAVE DEVOJKE IH JE UBEDILA DA SU ANOREKSIČNE! Polemika - ko je privlačniji, one ili žene sa viškom kilograma?

Da li su vam privlačnije mršave ili žene koje imaju višak kilograma?

Da li su privlačnije mršave žene ili one koje imaju višak kilograma? Iako se kaže da o ukusima ne treba raspravljati, ova tema lako izazove raspravu u društvu. Poslednjih dana na meti kritika bila je i bivša teniserka Jelena Dokić koja se na račun fizičkog izgleda suočila sa negativnim komentarima. Jelena je u "najgorem" periodu imala 120 kg, a pošlo je za rukom da oslabi čak 54 kilograma za godinu i po dana.

Gostujući u "Jutru" na Prvoj, Dragana Dukuljev, aktivistkinja i plus sajz model potvrdila je da žene sa viškom kilograma konstantno dobijaju uvrede. "To je apsolutno napad svake vrste. Pričaju vam da patite u životu, nesrećne ste, treba da rešite psihičke probleme, da niste poželjne, niste ženstvene, da treba da održavate standarde i izgledate isto od 20. godine do kraja života. Ako se borite za 'body positivity', onda je priča da se zalažem za nezdrav život, loše navike i lenjost. To uopšte nije poenta. Suština je da prihvatimo i volimo sebe i menjamo se ako mi to želimo, a ne ako nas društvo natera. Svi smo različiti, zašto bismo bili u istom kalupu", rekla je Dragana.

Iako mnogi smatraju da je modna industrija kriva za ovu pojavu, Miša Obradović, modni fotograf se ne slaže.

"Mislim da to nije tako zato što modna industrija radi po svojim pravilima, kao i svaka druga. Vreme u kom živimo je drugačije, menja se stalno, postoje neki novi društveni postulati. Pre 20 godina, u vreme kada su supermodeli bili jako popularni, krenula je priča o tome kako su jako mršavi i anoreksični. To je došlo do društvene hajke na modele, da su modeli u Parizu i Milanu morali da idu na preglede, merili su ih. Prosek anoreksičnih modela bio je 1:30.000. To su prosto bile mršave devojke. Sada i plus sajz modeli mogu da budu manekeni i ja mislim da je to u redu, ali ne za svaku priliku. Nije poenta da se neko oseća loše, ali nije ni poenta gurati ljude na mesto gde im nije mesto", rekao je Miša Obradović, dodajući da takva "pravila" više na važe.

"Modni standard nije više takav. Sada imate puls sajz modele, muškarci nose ženske stvari, imamo modele sa posebnim potrebama. Ljudi žele da budu mršavi jer im tako najbolje stoje stvari, što ne znači da neko ko ima višak kilograma ne treba to da kupi. To je prosto tako i ja kada gledam stvari, identifikujem se sa nekim ko je zgodniji i lepši u nadi da ću i ja tako izgledati. Plus sajz modeli su potpuno u redu", rekao je Obradović.

Dragana smatra da tržište punijima ne nudi istu garderobu koja je dostupna mršavim devojkama.

"Mi koji ne izgledamo tako, imamo čitavu muku zato što nema stvari za nas. Uglavnom su staromodnije, mračnije i to nam daje poruku da treba da se krijemo jer ne izgledamo kao modeli sa piste. To je činjenica na tržištu, meni je jako teško da pronađem farmerke. Naše društvo forsira jednu sredinu koja je prihvatljiva, a nerealno je da se svi uklopimo", rekla je Dragana.