TVITER GORI! SRKINJA TVRDI DA ZNA ZAŠTO MUŠKARCI VARAJU: Ovo je glavni krivac, ostali se ne slažu - PRAVI MUŽ TO NE RADI

Na Tviteru je nedavno osvanula diskusija na temu zbog čega muškarci varaju. Mišljenja su podeljena!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Razlozi zbog čega se ljudi, a u ovom slučaju muškarci, odlučuju na preveru su razni. Nekima je jednostavno takva priorda, dok drugi pribegavaju aferama jer nisu zadovoljni odnosom, ali ipak i dalje žele da ostanu u njemu.

Međutim, jedna Srpkinja tvrdi da tačno zna zbog čega dolazi do neverstva. Kako je nedavno napisala na Tviteru, muškarac vara isključivo i samo onda kada kod kuće nema intimne odnose koliko je njemu potrebno.

Ubrzo zatim su usledila mišljenja ostalih, te je malo po malo ova objava pokrenula ozbiljnu raspravu među Srbima. Prvi komentar jednog poznatog mladog muzičkog producenta i tekstopisca iz Hrvatske bio je surptonog stava.

"Ne bih se složio sa ovom tvrdnjom", napisao je on, dok je sledeći smatrao da muškarac vara kada mu nije stalo i da to nema nikakve veze sa intimnim odnosima.

"Ne. Pravi muškarac, muž i otac to ne radi", napisao je jedan korisnik, a ubrzo zatim se na to nadovezala Srpkinja sporne objave i postavila pitanje: "A šta radi taj pravi muškarac ako u kući nema intimne odnose", upitala je ona, nakon čega je usledio odgovor.

Izvor: screenshot

"Lepo razgovara sa partnerkom i ako ne dođe do dogovora i obostranog kompromisa onda dolazi do raskida i molim lepo", napisao je on, dok je čak nekoliko njih smatralo da muškarci varaju kad god im se ukaže prilika.

A ovo su još neki od odgovora:

"Muškarac vara isključivo i samo onda kada kod kuće nema intelektualnog uzbuđenja koliko je njemu potrebno. To gore navedeno karakteriše neiživljenog 'klipana', ne muškarca. Kupovina muške vernosti intimnim odnosom je dokaz više da ga može imati kad hoće - znači nije interesantno".

"Muškarci ne varaju samo ako prilika koja im se pruža nije dovoljno dobra za njih. Pošaljite im neku stvarno dobru priliku i čekajte", "Mene je prevario jer se zaljubio, intimni odnos nije bio problem. Vara ako je partnerski odnos loš i ako se ne oseća ispunjeno, srećno, zadovoljno, poželjno, maženo, vrednovano....za prevaru su krivi oboje".

A šta vi mislite? Zbog čega muškarci varaju?