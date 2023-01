SAMO BIH POKUPILA STVARI I OTIŠLA: Katarina Grujić jednu stvar Gobelji NIKAD ne bi oprostila - Ne bi ga bilo posle toga!

Kaća Grujić je priznala da prevaru nikome ne oprašta, pa tako ni Marku Gobeljiću, te da bi se u toj situaciji znao njen sledeći korak.

Izvor: YouTube/Ami G Show

Pevačica Katarina Grujić je među onim ženama koje sve svoje žele samo za sebe, pa je otkrila da nikada ne bi oprostila prevaru svom suprugu, fudbaleru Marku Gobeljiću kojem u 2023. godini želi da rodi blizance, a navela je i razloge zbog kojih ima takav stav.

"Šta bi radije, uhvatila muža u prevari sa svojom najboljom drugaricom ili s njegovim najboljim drugom?", glasilo je pitanje za Katarinu Grujić, a ona je na to kao iz topa dala opširan odgovor: "Ne može. Ne bi me pogodilo ni jedno ni drugo, ne bi ih bilo posle toga i ja ne bih patila i to je to. Ako dođe do prevare, samo bih pokupila stvari i otišla. Ja nikome u životu ne bih prešla preko prevare, ne bih ni mami ni tati. Takva sam osoba. Ako ja nekome dam sebe 300 posto, očekujem da mi taj neko vrati, a Marko meni i te kako vraća. Mene izgovori ne zanimaju. Čula sam razlog - muškarci varaju da bi više voleli svoje žene... Kod mene to ne prolazi".

Izvor: YouTube/Ami G Show

Katarina i Marko imali su više nego uspešnu godinu iza sebe i imaće po čemu da je pamte. Građansko venčanje obavili su u tajnosti 2021. godine, kada je pevačica bila trudna, dok su crkveno venčanje i gala slavlje organizovali u junu 2022. Pre nekoliko meseci preselili su se u novi dom u Novom Beogradu, gde su kupili luksuznu nekretninu.