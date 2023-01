OVO JE UBILO ELVISOVU ĆERKU, SIMPTOMI SU JEZIVI: Usne prve postanu modre, a zenice se šire - SMRT nastupa za PAR MINUTA

Lisa Mari Prisli, jedina Elvisova naslednica, umrla je od iznenadnog srčanog zastoja.

Izvor: Profimedia

Jedini potomak kralja rokenrola Elisa Prislija - Lisa Mari Prisli preminula je iznenada u 55. godini. Kako su svi svetski mediji objavili, Lisa Mari je umrla od iznenadnog srčanog zastoja, fatalnog stanja koje je zadesilo u njenom domu u Kaliforniji.

Lisi je pozlilo kod kuće i upala je u srčani zastoj. Njen bivši muž Deni Keo pokušao je da joj ukaže prvu pomoć i pozvao je Hitnu, i Lisa Mari je prebačena u bolnicu gde je, nažalost, preminula. Majka je hitno otišla u bolnicu i stigla je da je vidi pre nego što je umrla.

"Teškog srca potvrđujem da je moja prelepa kćerka Lisa Mari napustila ovaj svet", potvrdila je tužnu vest.

Fatalno stanje koje odnosi u sekundi

Da li postoje simptomi koji najavljuju srčani zastoj, šta ga uzrokuje i kako on izgleda? Do fatalnog stanja dolazi tako što srce prestaje da šalje kiseonik kroz krv u sve organe, uključujući i mozak. Ovo se dešava iz nekoliko razloga - bilo zato što je prestalo da kuca, ili kuca prebrzo, nestabilnim ritmom. Kako ćelije prestaju da dobijaju kiseonik, one počinju da odumiru.

Javlja se cijanoza, odnosno pomodrelost koja se širi, puls ne može da se opipa, zenice se šire i posle 1 minuta su delimično, a posle 2 minuta potpuno dilatirane. Vreme od prestanka cirkulacije do još očuvanih životnih funkcija na nivou ćelija predstavlja kliničku smrt. Posle 4 do 6 minuta nastaje nepovratno oštećenje mozga i smrt.

Šta ga uzrokuje?

Glavni faktori rizika su cigarete, prekomerno konzumiranje alkohola, nedovoljna fizička aktivnost i loša ishrana. Takođe, određene hronične bolesti i stanja, poput srčanih oboljenja, prethodno preživljenog infarkta, visokog krvnog pritiska, gojaznosti i dijabetesa, takođe povećavaju rizik od srčanog zastoja. U slučaju iznenadnog srčanog zastoja spas je hitna pomoć obolelom.

Lisa Mari se dugi niz godina borila sa zavisnošću od droga i alkohola.

Simptomi

Simptomi iznenadnog srčanog zastoja podrazumevaju:

Iznenadni kolaps Gubitak srčane funkcije i odsustvo pulsa Prestanak disanja Gubitak svesti

Obično ovom stanju ne prethode neki alarmantni simptomi koji upozaravaju na potrebu za hitnom lekarskom pomoći, ali u određenom procentu slučajeva javljaju se znaci koji mogu da signaliziraju, a to su:

Vrtoglavica

Nesvestica

Bol u grudima

Gubitak daha

Povraćanje

Po stručjacima Klinike Mejo, simptomi se donekle razlikuju kod muškaraca i žena, a kod pripadnica nežnijeg pola često se javi i bol u stomaku.

