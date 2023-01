UZIMALA SAM LEK ZA DIJABETES KAO KIM KARDAŠIJAN, EVO ŠTA MI SE DESILO: Model otkrila ISTINU o tretmanu za MRŠAVLJENJE

Trend koji je zaludeo mnoge žene širom sveta, a to je da uz pomoć leka za dijabetes - ozempica, skinu višak kilograma pokazao se kao najgora opcija.

Lek za dijabetes "ozempic" postao je najveća noćna mora svih lekara, budući da je u narodu postao sredstvo broj jedan za topljenje sala. Popularno ga nazivaju i "botoksom za mršavljenje", a navodno su uz njegovu pomoć uspeli da oslabe Kim Kardašijan i Ilon Mask. Međutim, upotreba leka (koji je namenjen za kontrolu dijabetesa) u svrhe mršavljenja i te kako može da ima negativne posledice po zdravlje, a opasnostima "ozempica" je govorila i dr Edita Stokić, iz Kliničko-bolničkog centra Vojvodine.

I ne samo da nanosi štetu zdravlju, već "ozempic" može da učini i da se desi ono što najmanje želite - ugojite se. Upravo to se dogodilo plus sajz manekenki Remi Bejder (27).

Ona je za inostrane medije otkrila kako je uz tretman koji promoviše jedna od najznačajnijih influenserki današnjice, Kim Kardašijan, umesto da oslabi zapravo dobila kilograme! Svoju muku ispričala u podkastu "Not Skinny But Not Fat".

Po njenim rečima, pre dve godine joj je lekar preporučio da skine višak kilograma injekcijama "ozempica", leka koji se daje osobama obolelim od dijabetesa tipa 2, a služi za snižavanje nivoa šećera u krvi. Ovaj lek je odobrila Američka agencija za hranu i lekove, a jedno od njegovih svojstava jeste da utiče na delove mozga odgovorne za apetit.

Po rečima Remi, efekat mršavljenja je prestao čim je prestala da daje injekcije "ozempica".

"Usledilo je kompulzivno prejedanje, a sa kojim sam ranije uspevala da se izborim. Sada se vratilo i još se pogoršalo. Kao rezultat toga, za kratko vreme ne samo da sam vratila sve izgubljene kilograme, već sam ih udvostručila. Sada sam teža nego što sam bila na početku režima", kaže Remi.

Bejder je upozorila slušaoce podkasta da "ozempic" koriste samo kao lek za dijabetes, a nikako za mršavljenje.

