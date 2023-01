FOTKA FATALNE RUMUNKE BEZ ŠMINKE ZAPALILA INSTAGRAM: Evo kako izgleda u 7 ujutru - "Kao kamion da me je udario" (FOTO)

Madalina Dijana Genea, žena koja ima titulu "fam fatal", pokazala je kako izgleda kada se probudi.

Izvor: Profimedia

Glumica i model Madalina Dijana Genea dominirala je crvenim tepisima u 2022. godini. Fatalna Rumunka je svojim izdanjima privlačila poglede gde god da se pojavila, što dokazuju i kritike od modnih znalaca koji su istakli da je "oličenje glamura koje nikada nije prešlo granicu dobrog ukusa".

Zovu je naslednicom Sofije Loren i mnogi, a naročito muški pol, smatraju da je najlepša žena sveta. Nije tajna da mnogi misle da poznate dame koriste filtere zbog kojih izgledaju neverovatno na društvenim mrežama, a Madalina je odlučila da sebe pokaže u prirodnom izdanju. Na Instagramu je objavila fotke bez šminke i malo je reći da su pratioci oduševljeni.

"7 je ujutru, noć pre sam bila na zatvaranju festivala u Kanesu. Probudila me uz svoj uobičajeni entuzijazam priredivši mi malu predstavu. Kaže 'Mogu li da te slikam bez imalo šminke, ikakvih ukrasa, ikakvog nakita, ovako'. Osećala sam se kao da me udario kamion nakon dve nedelje obaveza i nekoliko meseci snimanja... Ipak, kroz njen objektiv umor postaje plus", napisala je Rumunka uz fotografiju, a potom se našalila: "Možda bi trebalo da fotošopiramo ove fotografije".

Podsetimo, Madalina je karijeru je započela sa samo 15 godina, kada ju je otkrio italijanski dizajner Gattinoni. Ipak, kada je postala poznata, uradila je dosta estetskih korekcija. Bila je u u nekoliko ozbiljnih veza, od kojih su najpoznatije one sa glumcima poput Leonarda di Kaprija, Džerarda Batlera i pevača Erosa Ramacotija.

Pogledajte izdanja u kojima je Madalina osvajala svet: