TIK TOKER OTKRIO KAKO NAS POTKRADAJU NA PUTOVANJIMA! Prvo vam zahvaljuju, a onda jure za PARE - a toga ima i KOD NAS

Jedan tiktoker otkrio je kako nas potkradaju na putovanju...

Izvor: Tiktok/aleksarupic

Ma gde god da otputujete, na svakom koraku mogu da vas sačekaju prevare na ulicama - od onih manjih koje će vas koštati vrlo malo, pa sve do onih većih. Obično se u stranim zemljama prevare pripisuju domišljatim lokalcima koji žele da zarade na neupućenim turistima.

Jedna od tih prevara može da vas dočeka u najvećem gradu Turske - Istanbulu otkrio je u videu tiktoker Aleksa Rupić i savetovao kako da je najbolje izbegnete. Upravo je jedna od "omiljenih" istanbulskih prevara više puta usnimljena mobilnim telefonom, a kako Aleksa napominje ovo se njemu desilo dva puta, ali je uspeo vešto da je izbegne.

"Prvo će neki čovek šetati sa četkom i stolicom ispred vas. Vi to nećete ni primetiti, ali onda će 'slučajno' ispustiti četku par metara ispred. Prva reakcija koja vam pada na pamet je da je podignete i vratite mu je. Logično. Međutim ako to uradite, on će krenuti da vam se zahvaljuje i traži da vam očisti cipele, besplatno. Onda će početi sa svojom tužnom pričom, da bi na kraju krenuo da vam traži pare i da vas juri po ulici", ispričao je Aleksa Rupić na svom Tiktok profilu i naglasio da ovu prevaru možete vrlo lako da izbegnete. Samo ignorišite četku koju baci ispred vas i neće vam ništa reći.

Sudeći po komentarima ljudi koji su ostavljali ispod njegovog videa, Aleksa se nije jedini koji je doživeo ovo neprijatno iskustvo na sopstvenoj koži. Mnogi su se zahvaljivali na savetu, ali bilo je i onih koji su kasno videli upozorenje kod ovog tiktokera.

"Istina, ne pitajte kako znam", "Ovo se desilo ove godine meni i mužu", bili su samo neki od komentara. Takođe, bilo je onih koji su tvrdili da ovakvih prevara ima i kod nas, tačnije u Nišu, kako je napisala jedna devojka, a neki su se prisetili da je toga nekada bilo, ako ne i još uvek, po Beogradu.

