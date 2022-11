BAHATI SRPSKI TIKTOKER SUROVO PLAŠIO ČISTAČICU! Ušla u kupatilo i odmah pozvala POLICIJU - "Zašto?! Ovo je žalosno"

Mladi jutjuber Stefan Janković poznatiji kao Janko više puta je bio na meti žestokih osuda zbog svojih surovih šala i sve zarad pregleda, a novim snimkom je otišao korak dalje.

Izvor: Instagram/stefan_jankovich/printscreen

Srpski jutjuber i tiktoker Stefan Janković nedavno je šokirao sve kada je objavio da je navodno brutalno pretučen u Beogradu, a nakon serije snimaka na kojima se prvo vidi šutiranje jutjubera, potom i dramatičan snimak iz bolnice na kojem se vide povrede glave i ruku i krvava majica, otkriveno je da je sve bila laž i da je to objavio radi pregleda. Janko je tada razbesneo mnoge korisnike društvenih mreža, ali se nije tu zaustavio.

Janko neretko objavljuje video snimke koji se nađu na meti žestokih osuda i kritika, a kada mu "zafali" više pregleda onda krene da radi bahate stvari. Novi snimak je razbesneo brojne korisnike društvenih mreža. Ovaj put on je odlučio da zove čistačicu kako bi mu sredi stan dok je njegov prijatelj glumio leš na podu kupatila. Ova surova šala naišla je na oštre komentare na društvenim mrežama.

Kad je žena ušla u stan, Janko joj je prilikom predstavljanja rekao da je kriminalac, na šta ona nije odreagovala, da bi joj potom rekao da se šali. Kada je žena počela da sređuje stan, Janko ju je upozorio da je u kupatilu veliki nered - "U WC-u je malo veći nered. Nemojte se plašiti. Pazite se u WC-u. Tu neki leš leži", rekao je Janko ženi, koja se našla u čudu kad je otvorila vrata kupatila i izbezumljeno ga pitala: "Šta je to što leži?"

Janko joj je odgovorio da u kupatilu leži "mrtav čovek" - "Ja sam ga ubi pre par dana, ali nije to ništa. Probudiće se on, malo spava. Malo sam ga tukao palicom pre neki dan", rekao je on, dok se izbezumljena žena čudila i nije mogla da dođe sebi, Janko ju je ubeđivao da će se "leš" probuditi.

Međutim, ona je pozvala policiju, koja je na kraju i došla, a tiktoker je sve to snimio.

"Jadna žena došla koru hleba da zaradi, a on je prenkuje tu", "Zašto on to radi? Šta hoce s tim da postigne? Videla sam par videa gde vređa i ponižava ljude...", "Meni je ovo žalosno", "Nisu te baš odgojili, šta da se neko ponaša tako prema tvojoj majci, sram te bilo", samo su neki od osuđivačkih komentara ispod snimaka ovog surovog prenka.

Šta je epilog priče nije poznato, s obzirom na to da Janko nije objavio šta se dogodilo nakon što je policija utvrdila da u kupatilu ne leži nikakav leš, već da je u pitanju neslana šala tiktokera, koji je želeo da na bizaran način privuče pažnju korisnika društvenih mreža.

Janko je prvi put dospeo u žižu javnosti kada je sve razbesneo snimkom u kojem je učio majmuna da vozi motor i automobil, a zatim i kada se hvalio kako razgovara sa ženom sumnjivog morala i smeje se na fore jer "on zna za šta je ona plaćena" iako je tada bio jedva punoletan. Sa svega 19 godina, pokazao da je kupio "ferari" za kog je navodno izdvojio 350.000 evra, a onda sa njim po gradu divljao i vozio van svakih ograničenja.