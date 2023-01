AKO MUČITE MUKU SA EREKCIJOM, EVO REŠENJA! Dr Kojović otkrio: "Medicina je našla lek za impotenciju" - ovo su 3 STVARI

Urolog dr Vladimir Kojović objasnio je koji su uzroci i rešenja impotencije!

Izvor: YouTube/ K1 Televizija

Danas u društvu, uprkos sve većoj informisanosti i dostupnosti informacija, pogotovo na Internetu, i dalje postoji odbojnost prema intimnim problemima kako kod muškaraca, tako i kod žena.

Jedan od tih problema jeste i pitanje potencije kod muškaraca, tačnije impotencije. Koji su uzroci njenog nastanka, ali i koji su prvi znaci i kako da ih prepoznamo? Upravo je o tome, gostujući na K1 televiziji govorio urolog dr Vladimir Kojović.

Za početak on je objasnio šta je zapravo impotencija. To je nemogućnost postizanja i održavanja erekcije da se postigne zadovoljavajući intimni odnos i upravo to, kako je napomenuo dr Kojović, utiče na kvalitet života.

"Ova je bolest podmukla, pogađa kvalitet života, samopouzdanje, partnerske i porodične odnose. Muškarac vrlo često sam primeti da stvati nisu više onakve kao što su bile", objasnio je urolog Kojović i dodao da postoje stvari koje mogu da dovedu do erektilne disfukncije, kao što su simptomi različitih bolesti ili lekovi.

"Kada pacijent kaže da im problem sa ekekcijom, mi moramo da se zapitamo zašto je to tako. Da li možda ima problem sa krvnim sudovima, vaskularizavijom ili ima šećernu bolest. Takođe, poremećaj hormona, povreda ili trauma, uzimanje određenih lekova mogu da dovedu do erektilne disfunkcije", objasnio je on.

Da li impotenciji ima leka?

"Medicina je našla lek za impotenciju. Danas apsolutno postoji rešenje, a na prvom mestu je konzervativno lečenje - putem lekova uz savet lekara", kaže urolog i dodaje da se na drugom mestu nalaze metode koje su manje popularne. U pitanju su injekcije koje se ubrizgavaju direktno u polni organ, a koji utiču na krvne sudove i dovode do erekcije. Kako kaže urolog ovaj metod nije dugotrajno rešenje, a ume da bude i neprijatan. Za treće rešenje, on je naveo hiruršku operaciju.

"Hirurško lečenje obuhvata ugradnju penilne proteze. To je uređaj koji se ugrađuje u sam polni organ. Ovi implanti su od silikona i onako kako se oblikuje, u tom položaju i ostane. Sama operacija traje manje od sat vremena, a metoda je efikasna. Jedini problem je što se nakon toga polni organ uvek nalazi u stanju polu erekcije", objasnio je urolog.