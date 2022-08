MOJ DEČKO IMA DO 100 ERE*CIJA DNEVNO, ŽELI ME SVE VREME: To mu se dešava svuda, nemam ni trenutak odmora! (VIDEO)

Žena čiji partner doživljava i do 100 erekcija dnevno kaže da jedva postiže da mu "udovolji" i obavi sve svoje obaveze!

Izvor: YouTube/Scenes Kuch Aise Hain

Medicinska radnica Viki (31) tvrdi da je toliko privlačna svmo dečku Lukasu Martinsu (39), da on ima i do 100 erekcija dnevno, u svim mogućim situacijama. Ona kaže da ne može ništa da uradi da umanji njegov veoma veliki libido.

Njih dvoje su se inače sasvim slučajno upoznali u jednoj prodavnici 2020. godine i od tada su u vezi. Žive odvojeno, ali se veoma često viđaju, a Viki kaže da "nema odmora" zbog Lukasovih konstantnih erekcija.

Ona ističe da njega može da uzbudi bilo šta, dok kod kuće gledaju film ili su negde napolju u kupovini.

"Od početka naše veze, on imma erekcije gde god se nađemo, i to između 50 i 100 dnevno. Tek što sednemo da gledamo film, šetamo ulicom ili idemo sa prijateljima na kafu, on ima erekciju. Ponekad ga je stid, ali se on tome samo nasmeje".

Viki kaže da njegova stalna želja za seksom utiče na njen život u smislu da joj je teško da stigne da obavi sve obaveze, a da ispuni i njegove želje.

Ovaj par kaže da su razgovarali i sa lekarom, ali da je utvrđeno da se iza tolikih erekcija ne krije nikakav medicinski razlog, a Lukas kaže i da mu se to nije dešavalo dok nije upoznao Viki.

Muškarac sa velikim libidom Izvor: Youtube/Haley Cooke

"On ima erekcije svuda – u prodavnicama, restoranima, teretani, nema pauze i pitala sam se da li je tako i kod drugih parova. U krevetu je isto, može da legne na spavanje sa erekcijom i da se tako probudi, iako radi noćne smene, ništa se ne menja. Razgovarala sam sa njim o tome – on kaže da će to samo produbiti bliskost među nama i ja u to verujem, prosto me želi sve vreme", kaže Viki.

"Mislim da je to prirodno, imam predivnu ženu pored sebe – ona je boginja, dovoljno je samo da me pogleda ili mi nešto kaži i gladan sam je. To nije uobičajeno, ali to je do žene koju imam pored sebe, do toga kako se osećam pored nje", poručuje Lukas.