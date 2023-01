SRBIN ISTETOVIRAO QR KOD I POSTAO INTERNET SENZACIJA: Kad se skenira, počinje žurka - "Ovo ima samo na BALKANU"

Društvene mreže preplavio je snimak Srbina koji je istetovirao QR kod.

Izvor: tiktok/@iamljuba_tattoo

Ako ste ljubitelj tetovaža, sigurno ste upućeni u "novu modu" - tetoviranje QR koda. Čini se da je ovaj trend stekao veliku popularnost, jer se sve više ljudi opredeljuje za korak koji je potpuno drugačiji. Niko ne zna šta ste istetovirali, sve dok mu ne dozvolite da skenira čuveni kod.

Tako se ovih dana bruji o snimku koji je na TikToku objavio tattoo majstor Ljubomir Riđošić. Jedan muškarac želeo je na podlaktici tetovažu QR koda, a snimak prikazuje šta se dobija kada se isti skenira. Rezultat je oduševio hiljade korisnika - reč je o pesmi "Pevaj mi o njoj" Sinana Sakića.

Usledio je niz pozitivnih komentara. "Brutalno", "Vrh", "Super, originalno", "To bre imamo samo na Balkanu, strava", "Genijalno, mi smo carevi", "Legendarno", "Kralju", "Hoću ja ovo", glasili su samo neki od komentara. Ipak, nakon samo nekoliko minuta, usledilo je novo pitanje - šta ako jednog dana link ne bude radio?

"Super, i skinu video ili promene link i QR kod te vodi onda na nepostojeći video – Error 404", "Šta ako se snimak obriše sa Jutjuba? Biće samo Page not found", "User has deleted video! I nema džaba tattoo", "Video has been removed", pisali su ljudi, ali čini se da vlasnik tetovaže ne mari za dešavanja u budućnosti. Pogledajte snimak koji je postao viralan...