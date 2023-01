PSIHIJATAR POSLAO SNAŽNU PORUKU SVIMA KOJI SU DANAS TUŽNI: Šta se krije iza usamljenosti za Božić - NE SLUŠAJTE okolinu!

Psihijatar dr Aleksandar Misojčić objasnio je zašto su neki ljudi uoči Božića tužni, ističući da niko ne treba da ih tera da budu radosni.

Božić je najradosniji hrišćanski praznik, ali ne za sve. Postoje ljudi koji se tokom praznika osećaju usamljeno i tužno, naročito 7. januara. Prisećaju se ljudi koje su izgubili, misli o problemima kojima su okupirani nisu nestale, a okolina često ume da insistira da budu radosni.

Psihijatar dr Aleksandar Misojčić gostovao je u "Jutru" na Prvoj i objasnio šta se krije iza negativnih emocija uoči Božića. Prema njegovim rečima, biti tužan na današnji dan je potpuno normalna pojava i ovakvo osećanje niko ne treba da osporava. Na samom početku razgovora sa pacijentima, dr Misojčić odmah primeti da osoba ima problem. Umesto da opiše sebe i svoj karakter, pacijent obično iznese ono što ga muči.

"Ja volim da krenem razgovor na način da pitam čoveka da mi na neki način opiše sebe, svoje karakteristike, pitanje je uopšteno. Nije toliko poenta u tom opisu, koliko se čovek suoči sa time da je problem zbog kojeg je došao kod psihijatra, njega u potpunosti pojeo. Kada ga pitam ko je, on zapravo priča o problemu. Imati u životu problem i biti problematična osoba su dve različite stvari. Problem nije naš identitet, ali nas toliko osvoji da zapravo nemamo mogućnost da razmišljamo svojim snagama, da budemo van razmišljanja o tom problemu i zapravo jedini identitet postaje taj problem", objasnio je psihijatar.

Problem obuzme čoveka, toliko da ne može da se navikne da ga nema.

"Iz toga se može roditi sekundarna dobit problema - kada nas ljudi sažaljevaju, kada želimo da dobijemo pažnju, ljubav... Kada se sekundarna dobit od problema razvije, neki ljudi ne mogu da ga puste. Ljubomorno ga čuvaju i boje se šta će biti kada problema više ne bude, da li će ih neko pitati kako su, da li će neko brinuti o njima", rekao je dr Misojčić.

Ukoliko nismo srećni za Božić, ne treba da se opterećujemo.

"To je jedan veliki pritisak i nije dobro da postoje periodi kada mi nešto moramo. Inače mislim da neke stvari u životu ne treba mnogo da želimo. Kad mnogo želimo, obično krene kako ne treba. Prema tome, nema vremena za sreću, ona sama nađe način da dođe kod nas kad je vreme za nju. Nažalost, i nesreća. U tim periodima smenjivanja sreće i nesreće prolazi naš život i ako vas neko tera da budete srećni, ne prihvatajte. Ako ste tužni, to je u redu. Niste manje vredni ako niste srećni za Božić", objasnio je psihijatar i osvrnuo se na ljude kojima fale voljeni koje su izgubili.

"Ta bol se prihvata, to je jedan vid tugovanja. Ljudi koji nas napuste odu, ali ostaju negde sa nama. To što ih se prisetimo i što nas zaboli, pa se nasmejemo kad se setimo njihove reakcije ili anegdote, to je lepo. Kada razgovaram sa ljudima, vidim da njihovi dragi ljudi koji su nas napustili, nisu nikad napustili njihove misli. Ostavili su nam nasledstvo kao vid novog odnosa sa njima. Ako smo nesrećni, to nije uzaludno. Neraspoloženje nam nešto govori. Ne treba da ubeđujemo sebe da nam je dobro, nego da razumemo zašto nam nije dobro. Ako smo tužni, onda ne treba da se osvrćemo na druge, na društvene mreže, ne treba da se poredimo. Budimo ono što jesmo", rekao je dr Misojčić.

Planovi za vreme praznika jesu poželjni, ali ne i neophodni.

"Mislim da ljudi sumiraju i mislim da je to zgodan momenat da se okrenemo unazad i presudimo sebi kakvi smo, ali ja sam protiv toga. Ako je nekada vreme da stavimo ružičaste naočare, da ne budemo skromni i želimo previše, to su praznici. Ne traje dugo, vratićemo se mi životu i realnost će nas osvestiti. Tako da, nikada bliže logično i paralogično nije nego kad su praznici", objasnio je psihijatar.