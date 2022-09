KADA SE SEPTEMBAR PRETVORI U STRESEMBAR: Psihijatar savjetuje kako da se izborite sa stresom

Mnogi su priželjkivali 32. avgust, da produže odmor još jedan dan. Nažalost, neumoljivi 1. septembar je pravi početak kalendara stresa, poznat kao stresembar - mesec najvećeg stresa. Koja je strategija uz koju lakše možemo podnositi svakodnevne izazove.

Izvor: Kurir

Povratak u realnost poslije odmora u septembru može biti bolan i stresan. Roditelji ovih dana imaju doživljaj da rupa u džepu poslije odmora postaje sve dublja, treba platiti nove knjige, pa raspakivanje i prazan frižider..Dani su kraći, svjetlosti je manje, pitamo se hoće li raditi škole, novi talas korone, pa nestašice struje, poskupljenja…

3 nedelje su ključne

Mjerenja su pokazala da se efekti odmora značajno smanjuju poslije tri dana povratka na posao, a poslije tri nedelje potpuno nestaju i nivo stresa se vraća na period prije odmora. Samo jedna od četiri osobe se vrati sa odmora svježa, a oko 80% pati od stanja sličnog depresiji koje je nazvano Post Holiday Tension koju karatkerišu; glavobolja, umor, neraspoloženje, razdražljivost i manjak koncentracije. Vrlo brzo, ako ništa ne promijenimo, ponovo možemo da osjetimo sindrom izgaranja, poznatiji kao Burnout, usljed čega imamo osjećaj da smo zaglavljeni u tunelu sa baterijom na mobilnom na 7%, budimo se umorni, čeznemo za snom, odlazimo na posao kao u rudnik, udaljujemo se od ljudi, postajemo cinični i stalno bijesni, i mislimo da sve gubi svrhu.

Izvor: Kurir

Biohemija je neumoljiva

Neurotransmiteri su posebno važne hemijske materije u mozgu. U vreme odmora raste dopamin, zadužen za zadovoljstvo i motivaciju, on kao da kaže „ovo je dobro, hoću još“. Na odmoru je visok i nivo serotonina koji podiže raspoloženje, reguliše san, apetit i tjelesnu težinu, smiruje. Serotonin je „čista sreća“, kao da govori „ovo je to… ne treba mi ništa više“. Kad se odmor završi nastaje otrežnjenje i nagli pad serotonina i skok kortizola, hormona stresa. Dobra vijest je da možemo prirodno uticati na neurotransmitere.

Za suočavanje sa stresom postoje 3 koraka: 1. „Korak nazad“ (udalji se od izvora stresa)- 2. „Duboki udah“ i 3. „Ponovo zaroni“ u svakodnevicu.

1. Korak nazad

Recite NE!

Jedna od najvažnijih stvari kada ste preplavljeni poslom, imate doživljaj da ništa nećete stići i da vam sve izmiče kontroli je naučiti reći NE!

Očistite sto od nepotrebnih stvari, izbacite nešto iz ormana, sa desktopa, napravite „Not to do“ listu, recite NE multitaskingu (obavljanje više zadataka odjednom), skrolovanju po telefonu, pretjranom gledanju TV serija, vijesti..), sklonite se od „emocionalnih vampira“. Spoljna struktura će vas smiriti od osjećanja unutrašnjeg haosa.

Rutina- Rutina i inače daje doživljaj kontrole i da su konci života u našim rukama. Vratite se u ritam spavanja i ishrane nekoliko dana ranije kao da ste već počeli da radite. To znači da liježete u isto vrijeme i budite se ranije kako bi prelaz na ovakav ritam bio što bezbolniji.

2. Duboki udah- Pokrenite svoj serotonin

Fizička aktivnost. Napunite se energijom, vežbajte. Pola sata dnevno spušta kortizol za 53%, ali ne više od 3 sata nedeljno, jer raste kortizol- hormon stresa. Svakodnevna laka šetnja je dovoljna. Ako ne stižete- dobro je parkirati auto daleko od posla ili zaobići lift i bez obzira na sprat ići pješice.

Ravnomerno, sporo i duboko disanje pomoći će vam da se opustite ili čak zaspite.

Isplanirajte i zadovoljstvo koje ćete imati poslije posla, naročito prvih dana, naporno je raditi 365/24/7. Popišite sve što čini „da vaše srce pjeva“ i svakog dana priuštite bar po jedno zadovoljstvo. Dan bez zadovoljstva je prečica za burnout.

Balansirana ishrana

Da li ste znali da se više od 95% hormona sreće proizvodi u crijevima? Nivo serotonina u mozgu se takođe može povećati ishranom. Preporučuje se piletina, ćuretina , losos, orašasti plodovi, jaja i zeleni grašak. Umirujući efekat serotonina se često može osjetiti posle pola sata- primijetili ste sigurno da ste pospani poslije piletine ili ćuretine.

Izvor: kurir/dr zoran ilić

Doručak je obavezan i jak - doručkujte kao kralj, ručajte kao princ i večerajte kao prosjak. Nećete se ugojiti - jak doručak pomaže da se stvara dobar holesterol, a u vrijeme kada je produktivnost najveća - oko 11 sati, do mozga dolazi dovoljno šećera. Zašto voziti auto bez benzina?!

Magnezijum, probiotici, kompleks B vitamina, D vitamin i izlaganje suncu pomažu da se stvara serotonin. I konačno, S-adenozil L metionin -SAMe. SAMe je esencijalni sastojak svakog živog organizma koji učestvuje u mnogo neurohemijskih reakcija u mozgu, među kojima je i stvaranje serotonina, noradrenalina i dopamina, kao i melatonina, koji omogućava čvrst i dubok san. Dodatak SAMe je važan, jer ga baš i nema mnogo u hrani, a dostupnost opada sa godinama, kao i u uslovima produženog psihičkog stresa. Pomaže kod blagih depresija, umora i sindroma izgaranja, kod stanja iscrpljenosti, nedostatka energije, volje i koncentracije, ali i napetosti i anksioznosti.

Regulišite spavanje

Što se više trudimo da zaspimo, mozak se više opire. Treba da pokušamo - ne da spavamo, nego da se opustimo. Hladna i mračna prostorija olakšava san. Još nekoliko savjeta: kafa i alkohol, isto kao i hrana - nekoliko sati prije sna NE! Telefon i sve što ima plavo svijetlo – 30 do 60 minuta pre sna sklonite iz sobe. Neka vježba relaksacije ili tehnika disanja biće dovoljni. Ako ne zaspite za 20 minuta - ustanite, prošetajte i krenite da se uspavljujete za oko 1,5 sat kada kreće „sledeći voz za san“.









3.Ponovo zaroni

Prevarite vrijeme

Vratite se kući bar tri dana prije povratka na posao. Umijesto u ponedeljak počnite da radite u četvrtak ili petak, tako ćete ublažiti cunami prvog radnog dana i ostaće vam vikend da se odmorite i isplanirate cijelu radnu nedelju.

Ne zaboravite pauze, ne odlažite odmor u toku dana- to je jedini način da se sa posla ne vraćate premoreni, a popravlja se i fokus i koncentracija.