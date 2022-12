KAKO DA 1. JANUARA NEMATE GLAVOBOLJU I NADUT STOMAK: Svi greše sa alkoholom na slavlju, ova jela i pića ne kombinujte!

Kako ne biste imali pretrpan stomak i glavobolju od alkohola, u nastavku saznajte kako je najbolje da kombinujete hranu i pića.

Izvor: Prva TV/Printscreen

Nema te domaćice ili domaćina u regionu koji na novogodišnju trpezu neće izneti sve što imaju i mogu. Ispijanje alkohola na prazan želudac ili konzumiranje pogrešne hrane može dovesti do toga da se više napijete i osećate gore. Telo zbog alkohola može da dehidrira, ali i zbog slane hrane. Dehidracija je glavni uzrok glavobolje koju osećate sledećeg jutra, a dr Svetlana Stanišić otkrila je "Jutru" na Prvoj kako da stomak ne bude pretrpan.

"Što se tiče alkohola, on svakako može da popravi i pokvari raspoloženje. Mnogi neće imati meru, ali alkohol može da pokvari raspoloženje ako imate depresiju. Pogoršava je. Ima mnogo kalorija, posebno slatka i ženska pića kao što su bejlis, martini, kokteli. Alkohol po gramu ima 7 kalorija i odlično se gojimo od njega. Ljudi misle da ima pozitivne strane. Ima, ali ako se popije malo, čisto da budemo druželjubivi i raspoloženi. Pivo nije nikakav izvor vitamina B kao što mnogi misle. Trebalo bi da popijete 60 konzervi piva da biste imali toliko vitamina B, ali to nije preporuka", rekla je doktorka.

Između čašica alkohola je najvažnije jesti i piti vodu.

"Što se tiče kombinovanja, važno je da se ne pretera. Onima koji imaju problem sa gorušicom, najbolje je da piju pivo i vino. Destilisana pića su bolja. Važno je da ljudi budu dobro hidrirani, da piju vodu između alkohola. Na svu sreću, nije toliko hladno, pa ni grejanje neće biti jako. Kada je grejanje jako, dehidriramo. Lakše se prenose virusi, prostorije nisu provetrene, još ako uzmemo alkohol uz to, onda gubimo tečnost i sutra se loše osećamo", rekla je dr Stanišić.

Crno vino je najbolje za srce.

"Mislim da zime koje mi doživljavamo nisu period za jaču ishranu, iako se nama jede nešto kaloričnije. To je prosto stvar zimske depresije i povećanog apetita. Dobro je jesti da nas ne uhvati alkohol. Uhvatiće nas jače ako ga unosimo na prazan stomak. Mnogi su iskusniji kada je alkohol u pitanju i to mnogo znači. Crno vino može da bude dobro za srce, ali ako se popije jedno piće ili pivo od 350 ml. Dakle, jedna krigla. To se smatra umerenim i dobrim", objasnila je doktorka.

Neke od najgorih kombinacija jela i alkohola su: pica i pivo, čokolada i alkohol, izuzetno slana hrana uz alkoholno piće, ali i mešanje vina i viskija ili vina i ruma.