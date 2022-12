SUTRA POČINJE GODINA ISCELJENJA, ZA NEKE I NAJBOLJA: Astrološkinja o prognozi za 2023. - jedan znak biće na UDARU!

Pročitajte detaljnu prognozu za 2023. godinu astrološkinje Jelene Đokić!

Retgrogradni Merkur ponovo pravi pometnju u našim životima, i to četvrti put u ovoj godini. Na šta moramo da pazimo do 18. januara, ko će najviše biti na udaru ove planete i šta da očekujemo u 2023. godini, otkrila je astrološkinja Jelena Đokić na K1 televiziji. Vjerovali ili ne, retrogradni Merkur može da se iskoristi i za dobre stvari.

"Retrogradni Merkur je dobar period da proverite da li vam ističe lična karta, pasoš, vozačka dozvola. Idealno je vrijeme da se pozabavite poslovnom papirologijom, da pošaljete računovođi račune koje niste poslali i slično. S obzirom da je retrogradni Merkur u Jarcu, stoje nam susreti sa starim prijateljima, biće i mnogo ljepih dešavanja. On nije nužno nepovoljan, ali preporučujem da se ne kupuje bijela tehnika, kao ni mobilni telefoni. Treba obratiti pažnju na stanje na putevima, kako vozite i kako drugi voze", rekla je Jelena i objasnila na šta treba da obratimo pažnju:

"Kada je komunikacija u pitanju, vodite računa o terminima koje dogovarate sa nekim, treba provjeravati da li dogovori važe, da li su otišli mejlovi, jer ljudi tada ne mogu najbolje da se razumiju. Mediji vole Merkur, on vlada komunikacijom, svi novinari su pod vladavinom planete intelekta. U ovom periodu treba tri puta provjeravati vijesti prije nego što se plasiraju u javnost. Merkur je obično tri do četiri puta retrogradan", kaže astrološkinja.

I naredne, 2023. godine imaćemo još tri puta retrogradan hod. Evo i kada:

"Nakon toga, od 21. aprila do 3. juna je drugi period retrogradnosti, zatim nam slijedi još jedan od 23. avgusta do 15. septembra i od 13. decembra 2023. do 2. januara 2024. Sva tri puta Merkur će biti u zemljanim znacima. Sledeće godine treba da se isceli grlena čakra. Kada je u disbalansu, žive se laži. Kada je u balansu, živi se istina. Sledeća godina je godina isceljenja, treba da pomognemo sebi da živimo autentičnu prirodu, a to znači da ne budemo u vezama koje ničemu ne služe, da se ne pretvaramo da smo ono što nismo, nego da prihvatimo istinu i kažemo ljudima da smo to mi", otkrila je Jelena.

Naredne dvije godine biće malo teže za ljude koji su rođeni u znaku Riba, istakla je astrološkinja.

"Sledeća godina je godina prelaza. Prvo će Saturn da uđe u znak Riba, imaće manjak energije. Savjet je da se što više odmaraju. Nakon ulaska Saturna u znak Riba, 7. marta, imaćemo još jednu promjenu planete. Pluton ulazi u znak Vodolije 23. marta. Pluton je u znak Jarca ušao 2008. godine, u pitanju je ciklus od 14 godina. Nama to donosi značajno olakšanje, jer napuštamo period tjeskobe i napora. Pluton je vezan za finansije i najveće moći", rekla je Jelena.

PROGNOZA ZA 2023.

Ovan, Lav, Strijelac

"Jupiter je trenutno u znaku Ovna i tu će boraviti do 16. maja, tako da vatrenci znaci imaju jedan dobar nalet energije. Period do proljeća treba da iskoriste tako što će što više stvari uraditi za sebe lično. Otvoriće se mogućnosti za putovanja, edukacije, diplome, priznanja. Oni su pod povoljnim aspektima do polovine maja", rekla je Jelena.

Blizanci, Vaga, Vodolija

"Blizanci, Vaga i Vodolija mogu da imaju određene benefite što se tiče tranzita Jupitera u znaku Ovna, ali će najmanje povoljno biti za Vage i one koji su u podznaku Vaga. Jupiter je u njihovom polju braka. To može da donese razvod, jer kada se to desi, Jupiter ruši sve pred sobom", rekla je Jelena.

Bik, Djevica i Jarac

"Što se Bikova tiče, njima već neko vrijeme Uran tranzitira preko Sunca, pa bi oni svašta nešto da promjene. Mnogo Bikova se razvelo pod tranzitom Urana preko Sunca, mnogi su počeli da rade ono što nikad do sad nisu, što i nije tako loše. Zanimljivo je da od polovine maja, naročito onima koji su aprilski bikovi, stižu uspjesi, priznanja, biće mnogo lijepa godina za Bikove. Saturn kada uđe u znak Riba podiže Bikove, imaju višak energije i ništa im nije teško. Djevice, odmarajte. One uvijek žele nešto da rade, ali treba malo da popuste. Oni koji imaju Mjesec u Djevici mogu da se osjete emotivno potonulo. Njima će naročito prijati razgovori sa psihologom", objasnila je astrološkinja.

Rak, Škorpija i Ribe

"Što se tiče Rakova, njima će mnogo značajniji period biti od polovine maja, kada Jupiter bude ušao u znak Bika. Period do polovine proljeća treba da iskoriste da raščiste sve duhove prošlosti. Nakon toga će im svanuti, biće mnogo bolji kraj godine. Što se tiče Škorpija, one su već neko vrijeme u stresu, ali one umiju da pritisnu dugme za samodestrukciju, ali i ono 'Dižem se kao Feniks iz pepela'. To je znak koji, kad god je na dnu, on je najjači i najbolji. Ulazak Saturna u znak Riba biće prilično značajan, ojačaće. Što se tiče Riba, treba da povedu računa o padu energije, treba da jačaju tijelo i da se odmaraju. Ako vam se negdje ne ide, a zovu vas, bolje odmorite i ne iscpljujte se", rekla je astrološkinja.