44 GODINE SAM ŽIVIO BEZ NJEGA, EREKCIJA? NA KLIK! Ispovijest muškarca sa vještačkim polnim organom, otkrio kako se PRAVI

Muškarac je proveo 44 godine bez polnog organa, a onda se podvrgao operaciji koja mu je promijenila život.

Izvor: YouTube/This Morning

Endru Vordl je 49-godišnji ugostitelj iz Mančestera koji je rođen sa rijetkim poremećajem koji podrazumijeva razvijanje bešike i mokraćnih kanala izvan tijela. Ovo stanje pogađa jednog od 30 miliona muškaraca, a prije nekoliko godina, ljekari su izveli faloplastiku - Britanac je dobio polni organ koji je koštao nevjerovatnih 70 hiljada eura!

Ovaj trošak pokrila je Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije. Hirurzi Univerzitetske bolnice u Londonu su Britancu uzeli dio kože, mišića, živca sa podlaktice i dio vena iz noge, a od toga su napravili oblik polnog organa. Nakon ove procedure, stručnjaci su muškarcu ugradili posebnu pumpu koja omogućava postizanje erekcije pritiskom na prekidač koji se nalazi u predjelu testisa.

U trbušnoj duplji se nalazi vrećica s fiziološkom rastvorom koja je zadužena za punjenje penisa tečnošću, kao što se puni krvlju kod normalne erekcije. Ponovnim pritiskom na prekidač erekcija se prekida i tečnost se vraća u vrećicu. Endru je u emisiji istakao koliko je srećan što sada može da bude funkcionalan i u intimnom dijelu života, što ranije nije mogao.

"Vrlo sam uzbuđen. Proveo sam 44 godine bez polnog organa i nosio sam se s time što ne mogu da vodim ljubav. Trebaće mi malo vremena da se uhodam. To će mi omogućiti da se osjećam kao dio društva", rekao je Endru koji je zbog svog stanja ranije pokušao da se ubije. Čak ni najbolji prijatelji nisu znali da nema polni organ. Da nada ipak postoji saznao je 2012. godine od svoje doktorke opšte prakse koja je bila dobro upoznata s njegovom depresijom i pokušajem samoubistva. Rekla mu je: "Endru, ovako ne možeš živjeti, jedan čovjek bi želio da te upozna".

"Došla je u kontakt s gospodinom Vudom. Otišao sam na sastanak sa njim u London. Do tada su mi svi govorili kako ništa ne može da se uradi, ali on nije bio takav. Rekao mi je da on može da mi napravi novu bešiku, a njegov prijatelj će izraditi polni organ. Mislio sam da sam bio u svakoj bolnici u zemlji i nikad prije mi to niko nije rekao, da postoji način", ispričao je Endru.

U februaru 2014. godine Britanac je imao prvu operaciju uklanjanja urostoma, otvora između urinarnog trakta i trbušne opne kroz koji mokraća otiče u spoljnu vrećicu spojenu na taj otvor. Sada ima poseban kateter kroz koji mokri u toaletu. Kako je objasnio, to mu je spasilo život čak i više od samog polnog organa. Ipak, njegova nova bešika zakomplikovala je stvar, pa je na izgradnju polnog organa umjesto dvije, čekao pet godina. Svoj slučaj prepustio je dr Dejvidu Ralfu, urologu i stručnjaku za rekonstrukciju genitalija.

"Imao sam zdravu podlakticu, pa sam dobio polni organ pristojne veličine. Morao sam da odlučim želim li da mi u polni organ stave jednu ili dvije cevi. Odlučio sam da je jedna sasvim dovoljna, pa nisam ja zvijezda za odrasle", rekao je Endru. Pogledajte njegovo gostovanje u emisiji: