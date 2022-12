PROFESORE, ŠTA JA SAD POJEDOH?! - DR VOJA ŠOKIRAO MARIJANU: Dao joj da proba VIRŠLE IZ MARKETA, pa otkrio šta je u njima

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić otkrio je šta se nalazi u kobasicama koje skoro svi jedemo i šokirao voditeljku Marijanu Tabaković.

Kažu da nema dobre trpeze bez kobasice, bilo da je čajna, kulen ili roštiljska, a jedna od njih završila je u Ginisivoj knjizi rekorda. Naučnici sa Univerziteta u Mičigenu izračunali su kako hrana utiče na život i ispostavilo se da jedan gram kobasice oduzima 27 sekundi života.

Da li je ovako nešto moguće, koliko je zapravo zdravo ili štetno jesti kobasice, viršle i druge prerađevine, otkrio je u "Jutru" na Prvoj gastroenterolog dr Vojislav Perišić. Na pitanje da li su zanatske kobasice bolje od industrijskih, dr Perišić je kao iz topa odgovorio da ne mogu ni da se porede.

"Ja sam pitao jednog mesara Batu u jednom vojvođanskom gradu kod Novog Sada od čega pravi kobasice, a on kaže: 'mleveno svinjsko meso, 15 grama masti, mleko u prahu, malo soli i ništa više. Onda malo prebarim i odimim da dobije šmek i to je sve'. E to je prava zanatska kobasica koja nema aditiva. Vi ne znate šta se nalazi u industrijskim, a u zanatskim su samo komadi finog mesa. Ove industrijske su 'Pomozi Bože', razlika je ogromna. Zanatske mirišu, a ove druge, što bi moja pokojna baba Darinka rekla, vonjaju", rekao je dr Voja i otkrio koliko često smemo da jedemo kobasice, ali samo u slučaju ako su zanatske.

Želeći da uporedi ukus ovih kobasica, dr Voja je savetovao Marijanu da proba zanatske kobasice, a potom industrijske. Kada je probala, gastroenterolog je otkrio šta se stavlja u viršle koje gotovo svi jedemo. "Zanatske viršle treba da jedete dva puta nedeljno, a ove druge opterećuju jetru. Znate li vi da se njima dodaje ženski karmin kao korektor boje?", rekao je dr Voja, nakon čega je voditeljka ostala u šoku: "Profesore, pa šta ja sad pojedoh?!", pitala je, na šta je dr Perišić odgovorio: "To malo što ste uneli je ništa, ne brinite".

Važno je gde kupujemo viršle, jer zanatske ne štete zdravlju.

"U Beogradu ima nekoliko mesara koji imaju zanatske kobasice. To što čitate sastav, ne znači ništa. Ne treba da preterujete sa viršlama i kobasicama, opterećuju organizam. Kada jedete zanatske, sve se svari kako treba i to je kapitalna razlika", istakao je gastroenterolog.