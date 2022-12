TOKOM PRAZNIKA VIŠE SE RAZBOLJEVAMO ZBOG OVIH STVARI! Doktor otkrio 5 načina kako da sprečite PREHLADU NA VREME!

Tokom praznika i hladnog vremena veće su šanse da se razbolimo, a doktor je savetovao pet korisnih načina kako to da sprečimo!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Niske temperature, mraz i dolazeći sneg, ali i loše utopljavanje mogu dodatno da izazovu prehlede, pogotovo kod onih sa lošim imunitetom. Takođe, prejedanje i unošenje alkohola tokom novogodišnjih i božićnih praznika dodatno doprinose tome. Britanski doktor, Rodžer Henderson podelio je pet korisnih saveta kako da sprečite prehladu.

"Činjenica je da je veća verovatnoća da će ljudi tokom praznika i ovog doba godine da budu više u bliskom kontaktu u zatvorenom prostoru, a ne napolju, često u klimatizovanim prostorijama, pa su tako više izloženi prehladi i 'šmrkanju' prijatelja i kolega sa posla", rekao je doktor.

"Kada se pomešaju poslovne zabave, previše alkohola, nedostatak sna i nedovoljno svežeg vazduha i vežbanja, vrlo lako ćete na kraju da bolujete od prehlade", dodao je on i naveo per trikova kako to da sprečite:

1. Ograničite upotrebu alkohola

Previše alkohola može da dovede do do nedostatka vitamina, što može dalje da utiče na vaš imuni sistem i sposobnost da se borite protiv infekcija.

2. Dovoljno spavajte

Spavanje je prirodan način tela da napuni svoje baterije. Dakle, ako počnete da se osećate slabo, pomozite svom telu da se oporavi tako što ćete više spavati, savetuje doktor.

3. Higijena

Virus prehlade se često prenosi na rukama, a zatim ulazi u vaše telo kroz oči, nos ili usta. Dakle, smanjite rizik od prehlade redovnim pranjem ruku. Da biste se rešili mikroba, snažno trljajte ruke sa puno sapuna i tople vode najmanje 15 sekundi.

4. Pokrenite se

Vežbanje je savršen način da ojačate svoj imuni sistem. Pronađite idealnu fizičku aktivnost za vas po ovom vremenu i napravite plan vežbanja.

5. Koristite kapi za nos

Ovo može da pomogne u ublažavanju simptoma začepljenog nosa, a inhaliranje uz pomoć biljnih čajeva je još jedan od odličnih rešenja.