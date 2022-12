BANKROTIRALA ZBOG MUŠKARACA, AL' ZA SILIKONE SE IMA! Bivša manekenka 16. put ide pod nož, cilj su NAJVEĆE GRUDI U ZEMLJI

Kejti Prajs ne planira da stane sa plastičnim operacijama - 16. put ugrađuje silikone u grudi!

Izvor: Instagram/katieprice

Britanska manekenka Kejti Prajs, koja je često bila na meti osuda zbog neprimjernog ponašanja i previše plastičnih operacija, ne odustaje od onoga po čemu je poznata. Odlučila je da po 16. put ugradi silikone, a sve kako bi imala "najveće grudi u zemlji". Kejti ne krije koliku ljubav gaji prema estetskoj hirurgiji, pa se ovoga puta uputila u Belgiju kako bi "doradila" već bujno poprsje.

"Kejti će dobiti masivne implantate. Želi da ima najveće grudi u zemlji, a ovi implantati će je sigurno dovesti do tog cilja", rekao je izvor za britanske medije koji navode da manekenka nije skidala osmijeh sa lica pirlikom dolaska na kliniku. Kejti je viđena u kolicima sa maskom za kiseonik, dok je ljekari vode na zakazanu operaciju.

Iako se pohvalila fotkama na Instagramu, pratioci nisu imali prilike da vide novu veličinu zbog duge kose kojom je prekrila grudi. Podsjetimo, Kejti je ranije otkrila da ima novčane probleme, kao i da su za to krivi bivši muževi. Kako je istakla, "plaćala je njihove živote, što ju je dovelo do bankrota". U jednom intervjuu je navela da je "slaba na ljubav" i da je zato imala potrebu da troši milione na svoje partnere.

"Ne morate da budete genije da biste shvatili da su muškarci uzrok moje propasti. Milion posto je tako. Sve moje drame, moj bankrot, sve su to uzrokovali muškarci. Uvijek su to bili muškarci. Željela sam da me žele, ali nije mi uspijelo", tužno je zaključila Kejti, koja uprkos bankrotu, nastavlja sa plastičnim operacijama.

Pogledajte kako Kejti sada izgleda:

...a evo kako je manekenka izgledala prije 13 godina: