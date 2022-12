POSLE VJENČANJA SA MUŽEM ZAVRŠILA SAM SA KUMOM! Prišao mi u toku prvog plesa i ZAPREPASTIO, nisam htela da se izmaknem

Sudbonosno "da" izgovorila je mužu, a djecu rodila kumu.

Izvor: TikTok/Screenshot/desiree.white

"Kada mi je izjavio ljubav, mislila sam da je samo pijan", rečenica je kojom 32-godišnja Desira Vajt započinje svoju priču. Ako ste mislili da je nemoguće da kum ukrade mladoženji ženu, prevarili ste se. To se dogodilo Desiri, godinu dana nakon što je svom suprugu izgovorila sudbonosno "da".

Sve je počelo na samom venčanju. U toku svečanog prvog plesa, dugogodišnji prijatelj i kum Brajant prišao je Desiri i izjavio joj ljubav. Na početku je mislila da je samo alkohol uticao na njegovo priznanje, ni ne sluteći da će se na kraju razvesti i završiti sa kumom.

"Brajant i moj bivši suprug postali su najbolji prijatelji kada su se upoznali i sve su radili zajedno. Ja sam njemu stalno namještala dejtove i bila sam na nekim dvostrukim dejtovima s njim. Nikada mi nije palo na pamet da imamo nešto više od prijateljstva", rekla je, ističući da je istog dana zaplesala sa čuvenim kumom.

Tada ju je upitao zašto mu nikada nije pružila priliku, ali ona se vodila mišlju da kum nije ni svjestan šta govori. Ipak, samo godinu dana nakon vjenčanja, Desirin brak je počeo da se raspada, a prijateljski odnos sa kumom prešao je granice. Pretvorio se u ljubavni, iako niko nije očekivao ovakav epilog.

"Kada smo bivši i ja prekinuli i razveli se, pala sam u depresiju i zatvorila sam se, izolovano od svih. Brajant mi nije dao da se maknem od njega. Stalno je bio uz mene i tješio me, a u jednom trenutku me, na moje veliko iznenađenje i poljubio. Kada me je poljubio, nisam se izmakla, a onda sam mu uzvratila. Bila sam šokirana što je to bio dobar poljubac. Osjećala sam se dobro i prirodno", ispričala je Desira koja je posle godinu dana veze sa kumom, zatrudnjela.

Rodila je sina koji sada ima devet godina, a par se venčao 2012. godine. Danas imaju četvoro dece.