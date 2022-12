UMESTO PASTRMKE I ŠARANA, JEDNA RIBA JE "STO PUTA" ZDRAVIJA! Kilogram može da se nađe do 500 dinara, a melem je za SRCE

Ukoliko želite da prođete jeftinije i zdravije, evo koja riba je idealna za to!

Izvor: Rina

Vreme posta i sezona slava omogućava nam i da malo pripazimo na ishranu. Kako je riba jedna od glavnih namirnica na meniju slavske trpeze, ali i onima koji se drže Božićnog posta, tako se sve više ljudi odlučuju za nju.

Srbi najviše drže i pazare šarana i pastrmku čija se cena trenutno kreće od 600 do 800 dinara (između 6 i 8 eura) po kilogramu, čak duplo skuplje nego prošle godine. Međutim, još jedan riba se može naći u većim trgovinskim lancima i to do 500 dinara što je oko 5 eura po kilogramu, a koja pritom sadrži više proteina, a manje kalorija. U pitanju je morska riba - oslić!

Pa tako, u 100 grama oslića nalazi se samo 71 kalorija, što znači da čak i gurmani i oni koji uživaju u većim porcijama mogu bez griže savesti da je jedu. Prtiom, zbog svoje bogate proteinske vrednosti, čak 17 grama na 100 grama, oslić je idealan za one koji vode računa o kilogramima.

Oni koji imaju problema sa holesterolom, oslić sadrži svega 0.3 grama masti i bogat je omega-3 masnim kiselinama koje povoljno deluju na srce. Takođe, on je bogat kalcijom, fosforom i selenom, kao i kompleksom vitamina B12.